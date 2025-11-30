Броят на жертвите на пожара в Хонконг продължава да расте

Броят на жертвите от пожара, който опустоши жилищен комплекс в Хонконг миналата седмица, се увеличи до най-малко 146 души, след като са били открити още тела,, съобщи полицията, цитирана от АФП. "Броят на загиналите е 146 към 16:00 часа. Не можем да изключим възможността да има още загинали", заяви пред медиите представител на полицията. Още: Броят на загиналите в пожарите в Хонконг расте

Стотици продължават да са в неизвестност

Снимка: iStock

Шук-ин Цан от хонконгската полиция заяви пред репортери днес, че 100 души все още са в неизвестност. Властите последно бяха съобщили за 128 загинали.

Седем от осемте сгради в жилищния комплекс "Ван Фук Корт" бяха обхванати от пожар, който избуха в сряда следобед и беше окончателно потушен в петък сутринта.

Полицейското подразделение за идентифициране на жертвите досега е претърсило четири от сградите. Много хора днес поднасят букети от бели рози, карамфили, лилии и други цветя пред импровизирания мемориал на мястото на трагедията.

Хиляди жители на града посетиха жилищния комплекс, за да отдадат почит на загиналите и да дарят помощи за хората, които са загубили всичко в пожара.

Пожарът е най-смъртоносният от 1948 г., когато 176 души загиват от пламъците в склад. Случаят породи паралели с огнения ад в лондонския небостъргач "Гренфел Тауър" през 2017 г., при който загинаха 72 души.

Миналата година властите казали на жителите на "Ван Фук Корт", че "рискът от пожар е сравнително нисък", а поводът били многократни оплаквания, че продължаващите ремонти са пожароопасни, съобщи пред Ройтерс градското Министерство на труда.

През септември 2024 г. жителите изразили безпокойство, включително от това, че зелените мрежи, които фирмите изпълнители на ремонтите използвали, за да покрият бамбуковите скелета, са лесно запалими, каза говорител на ведомството. Антикорупционната служба на Хонконг съобщи, че вчера е арестувала осем души, включително инженер-консултант, подизпълнител по изграждането на скелетата и посредник.

По-рано полицията арестува двама директори и инженер-консултант в "Престиж Констръкшън", фирма, за която властите са установили, че от повече от година извършва ремонти по Ван Фук Корт. Те са задържани по подозрение в непредумишлено убийство чрез използването на опасни материали, включително лесно запалими плоскости от пяна, блокирали прозорците.

