Спорт:

Нетаняху е подал официално искане за помилване до израелския президент

30 ноември 2025, 14:05 часа 154 прочитания 0 коментара
Нетаняху е подал официално искане за помилване до израелския президент

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до израелския президент Исак Херцог. Това са съобщили от кабинета на президента, предаде "Ройтерс". В прессъобщението се посочва, че "канцеларията на президента е наясно, че това е извънредно искане, което носи със себе си значителни последици. След като получи всички съответни становища, президентът ще разгледа искането отговорно и искрено".

Още: С обвинение в геноцид: Прокуратурата в Истанбул издаде заповед за арест за Бенямин Нетаняху

Срещу Нетаняху се води дело за корупция, като разследванията срещу него са от 2017 година.

Премиерът е с повдигнати обвинения за подкуп, измама и злоупотреба с доверие. Той беше обвинен през 2019 г. в три случая, включващи подаръци от приятели милионери и за предполагаемо търсене на регулаторни услуги за медийни магнати в замяна на благоприятно отразяване. Той отрича да е извършил нарушение.

Още: Тръмп врънка израелския президент да помилва Нетаняху

Тръмп врънка израелския президент да помилва Нетаняху

Снимка: Actualno.com

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа писмо до своя израелски колега Исаак Херцог с молба да помилва премиера Бенямин Нетаняху, който е подсъдим в страната си за корупция, съобщи кабинетът на президента.

Херцог е получил “тази сутрин“ писмо “от американския президент Доналд Тръмп, в което го приканва да обмисли помилването“ на Нетаняху, се посочва в съобщение на президентската канцелария, цитирано от АФП и БГНЕС.

В него се уточнява, че “всяко лице, което желае да получи президентско помилване, трябва да подаде официално заявление“. Нетаняху е преследван в страната си за корупция и редовно е разпитван в рамките на най-малко три съдебни процедури. По време на реч пред израелския парламент на 13 октомври Тръмп вече беше предложил да му бъде дадена амнистия.

Още: Иранците "екзекутираха" Тръмп и Нетаняху (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Израел Бенямин Нетаняху Исак Херцог война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес