Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до израелския президент Исак Херцог. Това са съобщили от кабинета на президента, предаде "Ройтерс". В прессъобщението се посочва, че "канцеларията на президента е наясно, че това е извънредно искане, което носи със себе си значителни последици. След като получи всички съответни становища, президентът ще разгледа искането отговорно и искрено".

Срещу Нетаняху се води дело за корупция, като разследванията срещу него са от 2017 година.

Премиерът е с повдигнати обвинения за подкуп, измама и злоупотреба с доверие. Той беше обвинен през 2019 г. в три случая, включващи подаръци от приятели милионери и за предполагаемо търсене на регулаторни услуги за медийни магнати в замяна на благоприятно отразяване. Той отрича да е извършил нарушение.

Снимка: Actualno.com

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа писмо до своя израелски колега Исаак Херцог с молба да помилва премиера Бенямин Нетаняху, който е подсъдим в страната си за корупция, съобщи кабинетът на президента.

Херцог е получил “тази сутрин“ писмо “от американския президент Доналд Тръмп, в което го приканва да обмисли помилването“ на Нетаняху, се посочва в съобщение на президентската канцелария, цитирано от АФП и БГНЕС.

В него се уточнява, че “всяко лице, което желае да получи президентско помилване, трябва да подаде официално заявление“. Нетаняху е преследван в страната си за корупция и редовно е разпитван в рамките на най-малко три съдебни процедури. По време на реч пред израелския парламент на 13 октомври Тръмп вече беше предложил да му бъде дадена амнистия.

