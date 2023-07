Вестници в Израел излязоха с черни заглавни страници след спорната реформа (СНИМКИ)

Кампанията е с послание "Черен ден за израелската демокрация".

Страниците на изданията са платени реклами от израелското "протестно движение за високи технологии" - група, в която участват представители на високотехнологични компании, включително изпълнителни директори, инвеститори в рисков капитал, самостоятелно заети предприемачи и обикновени служители в областта на технологиите, пише Jerusalem Post.

Въпреки че всички вестници - "Йедиот Ахаронот", "Калкалист", "Израел Хайом" и "Хаарец" - оповестиха рекламата в горната част на първата си страница, някои читатели твърдяха, че текстът е твърде малък и не е достатъчно ясно, че изцяло черната първа страница е платена.

Самата протестна група публикува в Twitter открито изявление за рекламата във вторник сутринта.

В понеделник Кнесетът - израелският парламент - прие законопроекта за отмяна на стандарта за обоснованост, с което отбеляза първата част от спорната съдебна реформа на правителството на Бенямин Нетаняху. Тя влезе в сила след шест месеца ожесточени обществени дебати и преговори за възможен компромис, продължили до последната минута.

Опозицията бойкотира гласуването, а крайният резултат беше 64 гласа "за" и 0 "против".

Граждани отново излязоха на протест, както го правеха през последните месеци, а полицията използва специално оборудване, за да ги разпръсне. Автомобил пък премина през демонстрираща група граждани и рани трима от тях.

A car drove through pro-democracy protesters in Israel, injuring 3 people. Remember India’s farmer protest and the son of Modi’s minister driving his Jeep over protesting farmers! Modi and Netanyahu’s supporters have a lot in common. pic.twitter.com/BEC5w9JRny