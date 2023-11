ВИДЕО: САЩ размазват с бомби ирански милиции в Сирия

Ударите обаче бяха последвани от нови - а вече има видеокадри от бомбардировките на две цели: щаб на паравоенните сили на Иран "Ал Кудс" близо до Маядин, Сирия, и учебно съоръжение, използвано от IRGC близо до Абу Камал, Сирия.

Още: САЩ бомбардираха подкрепяни от Иран милиции в Сирия

Всички тези удари се правят с цел да се обезоръжат ислямистките милиции и да им се попречи да извършват атаки с дронове и ракетни атаки срещу американски цели в Близкия изток. Специално ударът отпреди седмица срещу оръжейния склад е защото там, по американски данни, е имало оръжия (вероятно дронове и ракети), използвани за атаки срещу американски военни бази.

"Това е отговор на поредица от атаки срещу американски персонал в Ирак и Сирия от филиали на IRGC-Ал Кудс. Президентът няма по-висок приоритет от безопасността на персонала на САЩ и той насочи днешните действия, за да покаже ясно, че Съединените щати ще защитят себе си, своя персонал и своите интереси", каза министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин в изявление.

Досега, след атаки срещу американски цели в Близкия изток, откакто избухна войната в Израел, са ранени 56 американски войници - няма съобщения за убити или много тежко пострадали.

Американски въздушен удар в Сирия срещу бойци, верни на Иран

Drone footage of a US strike on an IRGC training facility in Eastern Syria.



Sources- https://t.co/URomETCug1https://t.co/aHsw3ED75l pic.twitter.com/rlnyvzs2Zf