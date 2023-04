ВИДЕО: Вулкан в Камчатка изригна и изхвърли рекордно количество пепел

Дебелината на слоя пепел за четири часа достигна 8,5 см, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA, добавяйки и видео в Twitter.

The strongest ashfall in 60 years occurred in #Kamchatka due to the eruption of the Shiveluch volcano.



The thickness of the layer of volcanic ash in four hours reached 8.5 cm. pic.twitter.com/n4FgDS7V4B