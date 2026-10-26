За да не загубят работата си: В Индия жените се подлагат на хистеректомия

В Индия жените, които събират захарна тръстика, често избират да се подложат на хистеректомия, за да избегнат отсъствия от работа поради менструални болки. Те работят до 14 часа на ден, живеят в лагери без тоалетни или чиста вода и не могат да си позволят почивка: пропуснатите смени им струват пари, необходими за изхранване на семействата им и изплащане на дългове. Правозащитници съобщават, че някои жени се подлагат на операцията без достатъчно медицинско основание, съобщи The Independent.

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Пурнима

Една такава работничка е Пурнима. Тя страда от силна болка от три години и обмисля хистеректомия. Пурнима казва, че харчи около 50 000 рупии (приблизително 470 евро) за болкоуспокояващи всяка година. „Трябва да се подложа на операцията, когато се върна в селото си, но ще трябва да взема назаем още пари за нея“, казва тя.

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Пурнима и съпругът ѝ идват в Карнатака, за да работят от бедния квартал Бийд в съседен Махаращра. Всяка двойка трябва да събира приблизително три тона захарна тръстика на ден. Жените не могат да си вземат почивен ден, дори и да изпитват силна болка. Те губят част от доходите си за пропусната смяна, така че много от тях продължават да работят въпреки здравословните проблеми. Около 1,5 милиона души в Индия събират захарна тръстика. Те печелят приблизително 400 рупии на ден - по-малко от четири евро.

Активистката за човешки права Сангита Чаван твърди, че някои жени са убеждавани да им се отстрани матката, въпреки че може да няма медицинска причина за това. Вместо лечение в държавни болници, те са насочвани към частни клиники, където им се предлага операция.

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The women getting their wombs removed so they can keep cutting sugarcane: ‘My body is enslaved to the system’ | The Independent https://t.co/esWQzTdvAT — Johanna Ross (@shottlandka) October 22, 2026

Документация

Друга събирачка на захарна тръстика, Савита, каза, че след като матката ѝ е била отстранена, тя е продължила да кърви и болката ѝ се е засилила. По-късно е била диагностицирана с инфекция. Когато е поискала документация за операцията, ѝ е било отказано.

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През 2019 г. властите на щата Махаращра са прегледали 82 309 жени, дошли да събират захарна тръстика. Установено е, че 13 861 от тях са претърпели хистеректомия. Повече от 45% от жените съобщават за здравословни или психологически проблеми след операцията. След това властите обещаха да затегнат надзора върху подобни операции и да подобрят условията на труд на работниците мигранти. Но за Пурнима ситуацията не се е променила: тя трябва да избира между здравето си и доходите си: „Сякаш системата иска да ми отнеме утробата, само за да мога да продължа да работя“, казва тя.

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