В опит да обърне тенденцията: Китай вече ще стимулира раждаемостта

Китай трябва да изгради „общество, благоприятстващо раждаемостта“ с политики, подкрепящи брака, раждането и отглеждането на деца, заявява Държавният съвет на страната.

На фона на рязко спадащата раждаемост и регистрациите на бракове, има опасения, че втората по население държава в света ще се сблъска с огромен натиск върху системата си за социално осигуряване, тъй като всяка година ще се раждат все по-малко бебета.

На последното заседание на Държавния съвет политиците обещаха да предложат повече подкрепа на семействата, за да стабилизират раждаемостта, която през 2025 г. падна за четвърта поредна година до рекордно ниско ниво.

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Броят на регистрациите на бракове също е намалял с около 7,5% през първата половина на 2026 г. в сравнение със същия период на 2025 г., според официални данни.

Правителството трябва да се съсредоточи върху оптимизирането на данъците, социалното осигуряване и жилищното настаняване, за да насърчи двойките да създават семейства, заяви съветът, според съобщение, излъчено по държавната телевизия.

Проблемът

Обещанията на Държавния съвет са знак, че политиците са загрижени за напрежението, което свиващото се и застаряващо население би могло да окаже върху системата за социално осигуряване на страната и цялостния икономически растеж, който е потиснат от слабото търсене от страна на вътрешните потребители.

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„Населението е основното условие за икономическо и социално развитие“, заявиха официални лица на срещата, призовавайки за усилия, така че „висококачественото развитие на населението“ да може по-добре да подпомогне „висококачественото икономическо и социално развитие“.

През последните години властите увеличиха фискалната подкрепа за стимулиране на раждаемостта, включително въвеждането на национална програма за субсидии за грижи за деца и премахването или намаляването на таксите за обучение в предучилищна възраст.

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Те също така са обещали да насърчават „положително отношение към брака и раждането на деца“.

На заседанието на кабинета се призова и за „по-голямо равенство по отношение на основните обществени услуги“, което е в съответствие с действията на правителството за реформиране на десетилетна система за регистрация на домакинства, така че работниците, мигрирали от селските ферми към градовете, да могат да имат достъп до повече градски обществени услуги, включително записване на децата си в държавни училища в града.

Досегашните ограничения

В продължение на десетилетия строгата политика на Китай за едно дете се опитваше да ограничи екстремния растеж на населението, като ограничаваше семействата само до едно бебе.

Марката е въведена от Дън Сяопин през 1980 г., след като населението на Китай се увеличи драстично от 540 милиона през 1949 г. до около 969 милиона.

Политиката беше призната за ключов фактор за икономическия бум на Китай през последния 20-ти век, но често беше прилагана жестоко, като наказанията за нарушителите варираха от големи глоби до насилствени аборти и брутална стерилизация на майки.

Освен това се наблюдаваше изкривяване на естественото съотношение на половете с раждането на повече момчета, отколкото момичета, заради широко разпространените селективни аборти и убийства на новородени момичета както в селските райони, така и в градовете на Китай.

Въпреки че политиката за едно дете официално приключи през януари 2016 г. в полза на ограничението за две деца, което беше разширено до 3 деца през май 2021 г., през 2025 г. са родени само 7,92 милиона бебета, което е със 17% по-малко от предходната година.