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От турско робство към "управление": Сирия ревизира отношението си към Турция в новите учебници

26 октомври 2026, 10:51 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
От турско робство към "управление": Сирия ревизира отношението си към Турция в новите учебници

Новите сирийски учебници за учебната 2025–2026 г. – първите, издадени при управлението на президента Ахмад ал-Шараа – променят начина, по който се преподава Арабското въстание срещу османското владичество и обръщат като цяло отношението към Турция.

Изразът „Голямото арабско въстание“ е премахнат, а антитурската реторика е смекчена.

В изданието от периода на Асад (2017–2018 г.) се посочваше, че Голямото арабско въстание (1916–1918 г.), водено от шериф Хюсеин, е имало за цел „да освободи арабските земи от османската окупация и управлението на турците от партията „Единение и прогрес“.

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В новото издание събитието е наречено „бунтовническото движение на Хюсеин бин Али“, чиято цел е била „да откъсне арабските земи от Османската държава“.

Докато в стария текст се казваше, че войната на Изток е водена „за освобождаване на народите от несправедливостите на турците“, в новия се посочва, че целта ѝ е била „да прогони османците от региона“.

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Цялостната оценка на експертите е, че в новите учебни програми Турция и Османската империя вече са изобразени по-скоро положително. Препратките към „османската окупация“ бса заменени с термина „османско управление“, а ревизираните карти показват провинция Хатай като част от Турция, което сигнализира за отказ от претенциите на Сирия към територията.

Турция, съюзник на Шариата, и нейният предшественик, Османската империя, получават по-благоприятно отношение, отколкото в предишните учебници, потвърждава и изследователската програма на IMPACT-se, която разглежда учебниците за начални и средни училища в различни страни по множество предмети и ги сравнява със стандартите на ЮНЕСКО за мир и толерантност в образованието.

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"Учебниците показват много обезпокоителен преход от една вредна идеологическа рамка към друга", казва главният изпълнителен директор на IMPACT-se Маркъс Шеф. "Този ​​доклад би трябвало да породи сериозни опасения сред международните лидери, които се надяват да видят Сирия като партньор в изграждането на мирен и проспериращ Близък изток", добави той.

 

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Турция Сирия Учебници
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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