От турско робство към "управление": Сирия ревизира отношението си към Турция в новите учебници

Новите сирийски учебници за учебната 2025–2026 г. – първите, издадени при управлението на президента Ахмад ал-Шараа – променят начина, по който се преподава Арабското въстание срещу османското владичество и обръщат като цяло отношението към Турция.

Изразът „Голямото арабско въстание“ е премахнат, а антитурската реторика е смекчена.

В изданието от периода на Асад (2017–2018 г.) се посочваше, че Голямото арабско въстание (1916–1918 г.), водено от шериф Хюсеин, е имало за цел „да освободи арабските земи от османската окупация и управлението на турците от партията „Единение и прогрес“.

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В новото издание събитието е наречено „бунтовническото движение на Хюсеин бин Али“, чиято цел е била „да откъсне арабските земи от Османската държава“.

Докато в стария текст се казваше, че войната на Изток е водена „за освобождаване на народите от несправедливостите на турците“, в новия се посочва, че целта ѝ е била „да прогони османците от региона“.

Syria's new 2025–26 school textbooks, the first under President Ahmad al-Sharaa, have rewritten how the Arab Revolt against Ottoman rule is taught. The term "Great Arab Revolt" has been dropped and anti-Turkish language softened. The 2017–18 Assad-era edition said the Great Arab Revolt (1916–1918), led by Sharif Hussein, aimed "to liberate the Arab lands from the Ottoman occupation and the rule of the Unionist Turks." The new edition calls it "the rebellion movement of Hussein bin Ali," whose goal was "to break the Arab lands from the Ottoman State." Where the old text said the war in the East was fought "to liberate the peoples from the injustices of the Turks," the new one says its goal was "to expel the Ottomans from the region." — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Цялостната оценка на експертите е, че в новите учебни програми Турция и Османската империя вече са изобразени по-скоро положително. Препратките към „османската окупация“ бса заменени с термина „османско управление“, а ревизираните карти показват провинция Хатай като част от Турция, което сигнализира за отказ от претенциите на Сирия към територията.

Турция, съюзник на Шариата, и нейният предшественик, Османската империя, получават по-благоприятно отношение, отколкото в предишните учебници, потвърждава и изследователската програма на IMPACT-se, която разглежда учебниците за начални и средни училища в различни страни по множество предмети и ги сравнява със стандартите на ЮНЕСКО за мир и толерантност в образованието.

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"Учебниците показват много обезпокоителен преход от една вредна идеологическа рамка към друга", казва главният изпълнителен директор на IMPACT-se Маркъс Шеф. "Този ​​доклад би трябвало да породи сериозни опасения сред международните лидери, които се надяват да видят Сирия като партньор в изграждането на мирен и проспериращ Близък изток", добави той.