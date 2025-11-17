Войната в Украйна:

Три месеца след спирането им: Германия възобновява доставките на оръжия за Израел

17 ноември 2025, 11:25 часа 307 прочитания 0 коментара
Германското правителство ще отмени заповедта за спиране на продажбата на някои оръжия на Израел от следващата седмица. Решението е следствие на споразумението за прекратяване на огъня между израелската армия и "Хамас", постигнато през октомври, заяви правителствен говорител на 17 ноември. „Правителството ще се върне към преценка на всеки отделен случай при вземането на решения за износ на оръжие и ще реагира на по-нататъшното развитие на ситуацията“, гласи позицията на кабинета на Фридрих Мерц.

Германия спря износа заради войната в Газа

Решението ще позволи възобновяването на износа, спрян през август. От 24 ноември отново Германия ще може да доставя оръжия на Израел, заяви говорителят, цитиран от Reuters.

Германия, вторият по големина износител на оръжие за Израел след САЩ, обяви спиране на износа на някои видове оръжие за Израел през август - на фона на нарастващия обществен натиск във връзка с войната в Ивицата Газа. Решението засегна оръжия и системи, които могат да бъдат използвани в палестинския анклав, но не и други, считани за необходими на Израел за защита от външни атаки.

Говорителят на правителството в Берлин сега заяви, че Германия остава ангажирана с подкрепата на траен мир между Израел и палестинците на база на решението за две държави и че ще продължи да подкрепя възстановяването на Ивицата Газа.

