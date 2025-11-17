Три месеца след спирането им: Германия възобновява доставките на оръжия за Израел

Германското правителство ще отмени заповедта за спиране на продажбата на някои оръжия на Израел от следващата седмица. Решението е следствие на споразумението за прекратяване на огъня между израелската армия и "Хамас", постигнато през октомври, заяви правителствен говорител на 17 ноември. „Правителството ще се върне към преценка на всеки отделен случай при вземането на решения за износ на оръжие и ще реагира на по-нататъшното развитие на ситуацията“, гласи позицията на кабинета на Фридрих Мерц.

Германия спря износа заради войната в Газа

Решението ще позволи възобновяването на износа, спрян през август. От 24 ноември отново Германия ще може да доставя оръжия на Израел, заяви говорителят, цитиран от Reuters.

Снимка: Getty Images

Германия, вторият по големина износител на оръжие за Израел след САЩ, обяви спиране на износа на някои видове оръжие за Израел през август - на фона на нарастващия обществен натиск във връзка с войната в Ивицата Газа. Решението засегна оръжия и системи, които могат да бъдат използвани в палестинския анклав, но не и други, считани за необходими на Израел за защита от външни атаки.

Говорителят на правителството в Берлин сега заяви, че Германия остава ангажирана с подкрепата на траен мир между Израел и палестинците на база на решението за две държави и че ще продължи да подкрепя възстановяването на Ивицата Газа.

