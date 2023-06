Вместо асфалт черен килим: В Индия разкриха стряскаща злоупотреба при пътен ремонт (ВИДЕО)

В клипа се вижда как хората хващат с пръсти новата прясно насипана асфалтова настилка - тя се навива под ръцете им и разкрива под слоя асфалт обикновен платнен килим, поставен направо върху земята и изравнен, за да изглежда като някаква "нова немска технология". Хората обвиняват за злоупотребата местен предприемач, пише Gulf Today.

In #India, officials decided to save money on the road surface and put a carpet instead of asphalt.#Russia still has some way to go. pic.twitter.com/56aSW9pbb1