Войната в Израел: Над 6000 бомби са изстреляни по Ивицата Газа (ВИДЕО)

Израелските военни бомбардираха жилищна сграда в гъсто населения бежански лагер Джабалия в северната част на Газа. Според данни от Палестина, при удара са загинали най-малко 45 души, а стотици са били ранени.

Продължават мащабните бомбардировки в цялата ивица. По данни на Тел Авив само за шест дни израелските военновъздушни сили са хвърлили 6000 бомби.

The IDF Press Service released footage of strikes on Hamas targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/WS2wH67FKu