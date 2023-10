Войната в Израел: Обобщение на втория ден (ВИДЕО)

"Ние подсилваме нашите сили, особено близо до ивицата Газа", каза той, добавяйки, че армията е ударила 800 цели на "Хамас" в крайбрежния анклав.

На този фон обаче почнаха да се промъкват съобщения, че Израел трупа повече сили на север, към границата с Ливан, за да предотврати атака на "Хизбула": Израелската армия е стреляла с артилерия по Южен Ливан (ВИДЕО)

Израелските ВВС продължават да нанасят въздушни удари в Газа - поредният такъв срина т.нар. Банка на "Хамас" (Националната ислямска банка). Ударен е военен комплекс, използван от военновъздушните сили на "Хамас":

More and more heavy equipment is sent to the border with Gaza and also to strengthen the border with Lebanon. Seems like a ground offensive in the Gaza Strip is imminent. pic.twitter.com/VoKLxNdYh1