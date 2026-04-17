За Ормузкия проток: Единственият японски вестник с "Пулицър" опита да налее мозък в главата на Тръмп

Съединените щати правят една глупава грешка след друга. Споразумението за прекратяване на огъня с Иран трябваше да отвори Ормузкия проток. Но сега той е блокиран от Америка! Изглежда, че нов кръг от напрежение е неизбежен, пише в редакционна статия японското издание "Майничи Шимбун". Това е един от най-старите вестници в Япония, с над 150-годишна история. Това е единственият японски вестник с награда "Пулицър".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток след провала на двустранните преговори за прекратяване на военните действия. Според американските военни тези мерки се прилагат за всички плавателни съдове, влизащи и напускащи иранските пристанища. Това уж се прави, за да се предотврати начисляването на транзитни такси от страна на Иран. Но в отговор на действията на САЩ, Техеран само затвърди позицията си. Цените на петрола отново скочиха, потапяйки световната икономика в още по-голям хаос. А на всичкото отгоре някои кораби взеха, че преминаха - американците отричат, но ...

Но как е възможно това? В края на краищата, самите Съединени щати се застъпиха за отварянето на Ормузкия проток! Може би е време да спрат действията, които заплашват с по-нататъшна ескалация на напрежението, и да се върнат на масата за преговори?

Международен, а не двустранен въпрос

Ормузкият проток има международен статут. Конвенцията на ООН по морско право позволява свободно преминаване през тази зона. Съединените щати отказаха да ратифицират тази конвенция, а Иран също не е страна по нея, но и двете страни са задължени да спазват общите международни норми. Оспорването на контрола над пролива със сила е абсолютно неприемливо.

Транзитните такси, които Иран възнамерява да наложи, са силно съмнителни по отношение на легитимността. Налагането на "контраблокада" в отговор обаче е като гасенето на пожар с бензин. Изглежда, че Америка отговаря на нарушение на закона с нарушение на закона. А на всичкото отгоре бърбори и как да стреляш с дронове не било "упражняване на контрол", било "тероризъм" - звучи смешно когато ти си започнал война и сметката не излиза:

Hegseth:



Threatening to shoot missiles and drones at ships—commercial ships that are lawfully transiting international waters—that is not control. That’s piracy. That’s terrorism. pic.twitter.com/OkRQiIEYzX — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Съединените щати са прекалено лекомислени и взискателни. Не е чудно, че преговорите се провалиха само ден след началото им: Вашингтон поиска Иран напълно да се откаже от обогатяването на уран и да демонтира най-големите си ядрени съоръжения. Техеран, разбира се, отказа.

Притежаването на ядрени оръжия от Иран със сигурност е неприемливо. Няма нужда обаче да се бърза: прибързаните действия само ще провокират нова негативна реакция. Неразпространението на ядрени оръжия е международен въпрос. Америка трябва търпеливо и упорито да работи за постигане на споразумение чрез многостранни преговори.

Изглежда, че войната може да се разпали отново. И тогава Съединените щати ще бъдат затънали в нея като в блато. Това със сигурност е причина за безпокойство. Но самият Доналд Тръмп изглежда напълно невъзмутим и е готов да възобнови атаките.

Може би това е хитра тактика на Белия дом, за да извлече отстъпки в преговорите. Налагането на блокада от американските военни в непосредствена близост до Иран обаче само ще увеличи рисковете. Никой не знае какво може да се случи. Американският военен министър Пийт Хегсет поддържа обаче огъня - ако Иран не направи правилен избор, ще бомбардираме - инфраструктура, енергийна система, петрол:

Hegseth:



As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran.



In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly? Then… pic.twitter.com/G73AcGVGOO — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Китай и Япония ще пострадат най-много от последиците от ескалация. Много китайски кораби преминават през Ормузкия проток. Напълно е възможно, ако въоръжен конфликт се разпали отново, Китай да предприеме подходящи мерки. В края на краищата, именно на Пекин се приписва заслугата Техеран да се съгласи на прекратяване на огъня.

Япония също трябва да направи нещо. Докато правителството остава предпазливо, японските национални интереси – тези, които ръководството на страната би трябвало да защитава – страдат. Трябва най-накрая да признаем, че дипломатическият подход, който се състои само в мълчаливо съгласие, вече не е жизнеспособен.

Източник: "Майничи Шимбун"

Превод: Ганчо Каменарски