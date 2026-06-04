Ефект или дефект? Две войни не смъкват риска Иран да направи ядрено оръжие, даже го увеличават

Нови данни от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) показват, че най-голямата цел на Доналд Тръмп с решителната намеса в 12-дневната война на Израел срещу Иран през юни 2025 г. и с войната на САЩ и израелските сили срещу Ислямската република през 2026 г. не само не е дошла по-близо, а се е отдалечила. Рискът Иран тайно да разработва ядрени оръжия се е увеличил след военните удари срещу страната миналата година.

Високообогатеният уран е проблем

Според информацията МААЕ е предупредила страните членки за нови опасности от разпространение на ядрено оръжие, произтичащи от запасите на иранците от уран с качество, близко до оръжейното. Това е изложено в документ с ограничен достъп, цитиран от Bloomberg. Преди въздушната атака, която даде началото на 12-дневната война, уранът се проверяваше ежеседмично от МААЕ, която е ядреният надзор на ООН, за да се предотврати отклоняването му за използване в оръжия. Тези инспекции вече не се извършват - след бомбардировките на САЩ и Израел тогава Техеран буквално скъса връзките с МААЕ.

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Докладът на агенцията сега показва как войната на САЩ и Израел срещу Иран е създала нови ядрени проблеми, които преди това не са съществували. Колкото по-дълго материалът остава извън контрола на МААЕ, толкова по-голям е рискът той да бъде използван за немиролюбиви цели, се заключава в доклада.

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Агенцията „не може да направи никакви заключения относно този ядрен материал“, се посочва в документа от 119 страници, разпространен миналия месец във Виена. Това поражда опасения за разпространение, тъй като този ядрен материал, който агенцията не е успяла да провери, включва голямо количество високообогатен уран.

Инспекциите са намалели с повече от половина миналата година, след като Иран наложи нови ограничения. Наблюдателите не са се върнали в повредените обекти във Фордо, Исфахан и Натанз, където за последно са наблюдавани 440,9 килограма обогатен уран (с качество, близко до оръжейното) и 8599,6 килограма нискообогатен материал на Иран. За ядрено оръжие е нужен уран, обогатен до чистота от около 90%.

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Тръмп иска "ядрения прах"

Белият дом твърди, че ядрената програма на Иран е унищожена, но се стреми да договори достъп до урана. Президентът Тръмп предложи материалът да бъде изнесен от Иран или да бъде под надзора на МААЕ на територията на страната. Той го нарича "ядрен прах".

Официални лица се притесняват, че неуспехът на американската администрация да включи МААЕ в последните кръгове на преговорите може да създаде нови рискове и да породи нереалистични очаквания.

„Ние не сме страна в тези преговори. Участвахме до последния кръг, който приключи през февруари“, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси пред Al Jazeera тази седмица. „Нещо, което не може да бъде проверено, ще доведе до лошо споразумение".

Заседанието на Управителния съвет на МААЕ е насрочено за 8 юни във Виена.

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