Министърът призна за над 1000 пенсионери в МВР, но "механични съкращения" няма да има

Към 30 април 2026 г. общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на депутатски въпрос, зададен му от народния представител от „Демократична България“ Мартин Димитров. Той е поискал да се оповести точният брой на лицата, влезли в пенсионна възраст, които са наети по трудово или служебно правоотношение, граждански договор или друг вид правоотношение във ведомството и в търговските дружества, на които министърът е принципал.

243-ма са в пенсионна възраст от повече от 5 години

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж възрастта за пенсия е 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете.

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Според Закона за МВР (ЗМВР) служебното правоотношение на държавните служители със статут по същия закон се прекратява при навършване на пределна възраст от 60 години.

Заради това в справката на Демерджиев се включват и лица със статут по Закона за държавния служител (ЗДСл), и лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, като не фигурират държавни служители със статут по ЗМВР.

Според предоставената информация 243 служители на МВР са достигнали пенсионна възраст преди повече от 5 години.

Най-много са хората, получили право да се пенсионират в последната една година – общо 288.

Снимка: Иван Демерджиев, БГНЕС

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Какво ще се случи с пенсионерите в МВР?

Министърът съобщава, че ще с екипа си ще направи пълен преглед на структурата на МВР, за да се установи „реалното състояние“, както и къде има звена с дублиращи се функции. Ще се направи и анализ на данните за служителите, упражнили правото си на пенсия. Целта, по думите на Демерджиев, е да се оптимизира работата на структурите и максимално да се уплътни капацитетът на работещите.

„Няма обаче да се предприемат действия по механични съкращения, ако това ще затрудни работата на съответната структура“, казва министърът.

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Той добавя, че тенденцията ще е следната – на местата на упражнилите право на пенсия да бъдат назначавани млади кадри, където има такава необходимост. Там, където съкращаването на щатните бройки на упражнилите право на пенсия няма да затрудни дейността на съответната структура, „ще се пристъпи към това действие“.

Споровете

През ноември миналата година бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков каза в ефира на „Нова телевизия“, че по негова информация към онзи момент близо 5000 работещи в системата на МВР вземат и пенсия, и заплата. Отделно още около 2000 души са били тези, които работят като чиновници в администрацията: Хиляди в МВР вземат и заплата, и пенсия: Бивш вътрешен министър със стряскащи данни.

Основният проблем пред министерството е, че би му излязло доста скъпо да освободи тези служители, тъй като по закон всеки служител с 20 години стаж в системата трябва да получи 20 брутни месечни заплати обезщетение. Това бе признато като препъникамък от бившия зам.-вътрешен министър Филип Попов отново в края на миналата година: Скъпо обезщетение спира МВР да прекрати договорите на служителите си в пенсия.