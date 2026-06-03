Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", Спецов не се е отчитал от първия си работен ден

Евгени Симеонов Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл". Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след края на заседанието на правителството в сряда. "Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено от Министерския съвет", обяви Пулев.

По думите му Евгени Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата "Лукойл".

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Кой е той?

Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва кариерата си в Министерството на икономиката през 2016 година в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза, упоритост и качества се издига до най-високото ниво - председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, каза още Пулев. "Това е най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националната политика за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази", посочи още вицепремиерът.

По думите на Пулев досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност.

"От гледна точка на прозрачност и на отчетност, тук имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на Спецов до последния му ден, който е днес, преди няколко часа. Да започнем от първия ден. Има нормативно изискване да се даде един 6-месечен оздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения търговски управител. Такъв не е входиран. Съответно до ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този нелесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас", подчерта Пулев.

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"Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене, за разлика от модела "Борисов". Вие знаете на какво се нагледахте – 30 секунди агресия в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда за българските данъкоплатци. Аз няма да използвам сега моите 30 секунди, за да направя нещо, което е срещу държавата и интереса на потребителите. Така че това е едно решение, свързано с националната сигурност, свързано с желанието ни да има един прозрачен процес на ценообразуване", каза още вицепремиерът по отношение цените на горивата.