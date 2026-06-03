Спецов излетя, дерогацията за "Лукойл" от САЩ изчезва: Да или не?

След като правителството реши да внесе предложение за смяна на Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата от групата "Лукойл" в България, въпросът с дерогациите отново излезе на дневен ред. Припомняме, че вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев е инициатор на смяната, а премиерът Румен Радев потвърди, че властта ще направи рокада на поста. От началото на мандата на редовното правителство вицепремиерът Пулев на няколко пъти е заявявал публично, че не е доволен от работата на Спецов като държавен представител на руската компания.

Има ли връзка смяната на бившия шеф на НАП на поста със санкциите срещу руската компания и дерогациите от страна на САЩ? По източници на Actualno.com отговорът е по-скоро не. Няма очаквания и да се стигне до прекратяване и/или увеличаване на вече удължената дерогация за дейността на "Лукойл", която България получи на 14 април за срок от още шест месеца.

Припомняме, че тогава Службата за контрол на чуждестранните активи издаде нов лиценз, позволяващ продължаване на определени транзакции. С това бяха разрешени сделки, включващи ключови дружества на "Лукойл" в България, сред които "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл България Бункер", както и всички свързани компании, в които те притежават контролен дял. Това означава, че дейността на рафинерията в Бургас, веригата бензиностанции, петролните бази и доставките на авиационно гориво ще продължат без прекъсване.

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Спецов и санкциите

Решението за смяната на Спецов идва в ключов момент от развитието на търговските отношения в региона. Самият той беше назначен за особен управител на "Лукойл" у нас по време на кабинета "Желязков" с подкрепата на управляващите тогава ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН. Изборът на Спецов е бил заради подкрепата, която е получил от САЩ, твърдеше бившата власт - това е важно, защото дружествата на "Лукойл", който са под санкции, могат да работят именно с дерогация.

Предстои да стане ясна номинацията на правителството на Румен Радев за нов особен търговски управител на руската компания у нас.

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Решението за рокадата на Спецов беше предшествано и от заседанието на временната Комисия по бюджет и финанси във вторник, която оряза правомощията на особения управител на "Лукойл". Още при гласуването им миналата година същите бяха определяни като "безконтролни" от политици и експерти. Тази безконтролност сега се използва от руската компания, за да съди България за 3 млрд. долара. Сред основните промени, приети във вторник на комисия, е възстановяването на съдебния контрол върху действията на особения управител, което според вносителите ще осигури по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на решения.

Санкциите

Припомняме, че през ноември 2025 г. САЩ и Великобритания издадоха специални лицензи, с които на бизнеса на "Лукойл" в България се разрешава да продължава да работи в рамките на следващите месеци. За санкциите, наложени от Лондон, отсрочката бе до 14 февруари 2026 г., а за тези, наложени от Вашингтон - до 29 април 2026 г. От Острова също удължиха този срок.

Новината тогава дойде, след като в средата на октомври Великобритания наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", както и срещу танкери от т.нар. "сенчест флот" на Русия. Причината за наложените санкции беше, че Русия използва приходите от търговия на петрол и нефтени продукти, за да финансира войната си срещу Украйна. Дни по-късно подобни санкции наложиха и САЩ.

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