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Guadalupe Plata – рокендрол торнадо от Южна Испания в София

04 юни 2026, 11:39 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Георги Ачов
Guadalupe Plata – рокендрол торнадо от Южна Испания в София

Gladalupe Plata са от "баирите на Убеда", Южна Испания, и идват за трети път у нас на 10 юни, сряда. Мястото е Зала "Сингълс" на НДК, а началният час – 20:30 ч. Първата им среща със софийската публика беше през пролетта на 2023 г., а година по-късно направиха и мини-турне в три български града. Все по покана на "Аларма Пънк Джаз". Музиката на групата носи земетръсната енергия на срещата на две световни традиции (локалната и глобалната), въпреки че и фламенко-влиянията, и разюзданата автентична дяволска музика са по-скоро ориентири, отколкото жанрови кутийки за лесно и удобно вместване на нещо, което при всички положения е по-добре да се види и чуе на живо.

Guadalupe Plata са автори на десетки сингли, на 6 самостоятелни дългосвирещи албума и на един съвместен с гаражната легенда от Ню Джърси от 80-те (някогашен барабанист на The Raunch Club и настоящ рокендрол-публицист) Майк Едисън (The Devil Can't Do You No Harm от 2021).

Актуалният им албум пък може да се чуе тук: https://guadalupeplatamusic.bandcamp.com/album/guadalupe-plata-2023

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Членовете-основатели на Guadalupe Plata Карлос Хименa (барабани) и Педро де Диос (китари) са виртуози на своите инструменти, сравними като гръмотевичен тандем в съвременния рокендрол с този на братята Райт (NoMeansNo). Третият (полуофициален засега) член на групата е Луис Пантерата, когото гледахме и на двете предишни гостувания на Guadalupe Plata в София и който добавя точно колкото трябва към общото - щипка вокално-перкусионна лудост (ей така, сякаш между другото) – скромно, сдържано и уж минималистично, но напълно досатъчно, за да събуди духа от лампата (в случая - стъклената бутилка, вместилище на анасонови демони) от зимен сън.

Иначе в музиката на Guadalupe Plata могат да се открият всякакви любими паралели и влияния – от Джон Лий Хукър и Хаунд Дог Тейлър до Марк Рибо и Рай Кудър, от Скип Джеймс до Кептън Бийфхарт и от спагети уестърните до The Gun Club. И, разбира се, много змии, дяволи и други предбиблейски създания в текстовете на песните, а и във видеоклиповете им, които са истински произведения на киноизкуството. Китаристът Педро де Диос е художник и е печелил награда за "най-грозна обложка на музикален албум".

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Този път преди тях на сцената ще има и специални гости от далечна Япония, които ще открият с ударен 30-минутен психеделик/краут-рок сет. Организаторите – "Аларма Пънк Джаз" и "Сингълс" – ще разкрият името на този ненадеен бонус буквално в деня на концерта. Ако останете до края, същите обещават и дяволско рокендрол афтърпарти, което ще е историческо.

Програмата за вечерта е следната:

20:30 – отваряне на вратите

20.45 – специален гост

21:30 - Guadalupe Plata на сцената

БИЛЕТИ за концерта има в системата на EpayGo :: https://epaygo.bg/1954551691 и на касите на EasyPay. В момента са по 17 евро, а в деня на концерта (10 юни) ще са по 20 евро.

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концерти Alarma Punk Jazz Guadalupe Plata
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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