Вълна от убийствена жега връхлита до България: 40°C през юни

На Балканите ще стане убийствено горещо. След като Европа се задъха с температури от 38°C през май, които дори взеха жертви, юни се очартава дори още по-опасен.

Сега към Балканите идва гореща вълна, която се очаква да повиши температурите до фрапиращите 40°С.

Жарък фронт от Африка се насочва към Турция и през следващите дни ще доведе до значително повишение на температурите в голяма част от страната, съобщи турската частна телевизия НТВ.

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Турция в очакване на жегата

През първата седмица на юни, след обилните валежи през май, температурите започнаха постепенно да се повишават в региона. Според турски метеоролози горещ въздух от Африка ще обхване страната, като в редица райони стойностите ще надхвърлят 30°С, а на слънце ще се доближат до 40°С.

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През тази седмица в Истанбул термометрите ще показват над 30°С Целзий. Подобни ще са температурите и в Егейския регион. Най-силно ще е усещането за жега в Средиземноморска Турция, където на слънце температурите ще са около 40°С.

Краткотрайни, но интензивни превалявания и гръмотевични бури, се очакват в Черноморския регион, Централен и Източен Анадол, предаде БТА.

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Местните метеоролози прогнозират, че горещата вълна ще се задържи и през предстоящия уикенд.