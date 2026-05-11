След отговора на Тръмп към Иран: Пълен обрат с цената на петрола

Цената на петрола нарасна в началото на новата търговска седмица, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран на американското мирно предложение е "неприемлив“, което засили опасенията за петролните доставки от региона, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня. В него се иска да бъдат вдигнати санкциите срещу продажбите на ирански петрол по време на 30-дневен период и да бъде прекратена морската блокада на страната.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се покачиха с 4,16 долара или 4,11 на сто до 105,45 долара за барел тази сутрин българско време.

Още: Иран постави нови условия за прекратяване на войната, Тръмп не ги хареса

Американският лек суров петрол се търгува на цена от 99,80 долара за барел, което е ръст от 4,38 долара или 4,59 на сто.

Миналата седмица цените и на двата сорта отбелязаха седмични понижения от 6 на сто на фона на надеждите за скорошен край на продължаващия вече 10 седмици конфликт в Близкия изток, който затвори Ормузкия проток и прекъсна доставките на енергия от региона.

"Петролният пазар продължава да генерира геополитически заглавия, като цените се колебаят рязко в зависимост от всеки коментар, отхвърляне или предупреждение, идващо от Вашингтон и Техеран“, коментира ситуацията Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

Още: Цените на петрола веднага реагираха на новината за възможен мир между Иран и САЩ

Очаква се президентът Тръмп да пристигне в Пекин в сряда, където трябва да обсъди въпроса за конфликта с Иран с китайския президент Си Цзинпин, според американски официални лица.

"Вниманието на пазара сега се пренасочва изцяло към посещението на президента Тръмп в Китай тази седмица“, заяви анализаторът на IG Тони Сикамор.

"Има надежда, че той ще успее да убеди Пекин да използва влиянието си върху Иран, за да настоява за всеобщо примирие и разрешаване на (ситуацията с) продължаващите нарушения на доставките в Ормузкия проток“, допълва той.