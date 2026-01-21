Лайфстайл:

Задържаха 14 души за сваляне на турското знаме

Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи, че са задържани 14 души за сваляне на знамето на Турция в Нусайбин, където се намира гранично пропускателният пункт между Турция и Сирия. До случая се стигна при протест, организиран след призива на прокюрдската партия ДЕМ за изразяване на недоволство от операцията на сирийската армия срещу сирийските кюрдски милиции в североизточна Сирия, която управляващите в Турция подкрепят. Демонстрантите стигнаха и до сблъсък с полицията при опит да си проправят път към Сирия, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. 

Сирийското правителство завзе части от територията в североизточната част на страната тази седмица и даде на водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) четири дни, за да се споразумеят за интегрирането си в централната държава, припомня Ройтерс. Турция смята СДС за терористична организация, свързана с обявената за незаконна Кюрдска работническа партия (ПКК), която от 40 години организира съпротива срещу турската държава. 

Общо „105 души са задържани, а за 50 души е издадена заповед за арест“, заяви правосъдният министър на Турция. 

Според данните, представени от Йълмаз Тунч, в обхвата на разследването са включени 393 лица, а 35 души са задържани във вчерашния ден. Задържаните специално за свалянето на знамето са 14 души. 

„Извършват се необходимите процесуални действия във връзка с провокациите по време на различни демонстрации, за които сблъсъците между силите на сирийското правителство и сирийските кюрдски милиции са посочени като причина“, заяви Тунч.

Елена Страхилова
