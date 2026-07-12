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Дясната общност и общия им кандидат за президент: Радан Кънев поряза надеждите на Борисов

12 юли 2026, 17:50 часа 326 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Дясната общност и общия им кандидат за президент: Радан Кънев поряза надеждите на Борисов

"Категорично нямам такъв мандат от ДСБ, аз не чух нито едно изказване в залата вчера", каза новият лидер на ДСБ Радан Кънев в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия във връзка с надеждите на Бойко Борисов, че той ще вразуми десните партии за обща кандидатура за президентските избори с ГЕРБ. Той отговори утвърдително на въпрос на водещата дали това означава, че не се е родил такъв човек за обща кандидатура между десните и ГЕРБ.

"Не виждам защо в момента трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Не виждам опозиционното в тяхното поведение в Народното събрание. Те не просто са притихнали, те подкрепят предложенията на управлението. Те плонжират пред управлението. Те излизат и казват: "Нека да предложат от партията на Радев хора за ВСС и ние ще му дадем мнозинството, от което има нужда". Най-вероятно това плонжиране е от чувство за самосъхранение. Не говоря за политическо, а съвсем лично", добави Кънев. ОЩЕ: Борисов заговори за президентските избори: Надеждата му е свързана с Радан Кънев (ВИДЕО)

С кого ще е общата кандидатура?

Той заяви, че ДСБ желае да бъде в центъра на едно общо дясно усилие, което да спре рисковете властта на Радев да се превърне в ляв, популистки авторитарен режим. 

Целта е обединение на цялата демократична опозиция за президентския вот и това включва "Продължаваме промяната", като идеята е да се застане зад една единна кандидатура. 

"В ранната есен ще има общ кандидат, който ще бъде подкрепет от ДБ и от ПП и много български граждани", смята Кънев.

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Той коментира и фигурата на Андрей Гюров, посочвайки, че не е човек, който ще каже, че го подкрепя преди самият той да се е кандидатирал.

"Дано да видим и нека спрем до тук", каза Кънев за евентуална кандидатура на Гюров. 

Лидерската битка в ДСБ

Кънев заяви, че по време на лидерската битка в ДСБ подводни камъни не е видял. "Това, което имаше и това, което очаквах, е една много сериозна конкуренция, много сериозно и приятелско състезание. С г-н Йордан Иванов ни свързва страшно много през годините и не ни разделя практически нищо. Имаше едно много откровено доказателство, че ДСБ е една демократична партия", добави още Радан Кънев.

Той обаче каза, че не е бил статуквото и не е разглеждал себе си като фаворит.

Новият лидер на ДСБ посочи, че Йордан Иванов има доста сериозен резултат и неговата концепция и виждане как да се движи партията напред истински се е харесала на една значителна част от по-младите членове. "Чух това послание и големи части от тази концепция ще бъдат реализирани, включително с неговата активна роля и тези млади хора, които са му помагали при разработката за концепцията", добави още Кънев. ОЩЕ: "Демократи за силна България" обяви новия си лидер

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ГЕРБ ДСБ Радан Кънев Андрей Гюров президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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