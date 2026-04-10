Нетаняху отново пред съда по дело за корупция

Процесът срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, обвинен в корупция, ще бъде подновен в неделя, съобщи Окръжният съд в Йерусалим. Това става възможно след отмяната на извънредното положение в страната заради прекратяването на огъня между Иран и САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

ОЩЕ: "Дал съм инструкции да започнат преговори": Нетаняху обяви курс към мир с Ливан

"С отпадането на извънредното положение и възобновяването на работата на съдебната система заседанията се подновяват", се казва в съобщение на съда. Следващото заседание по случая с премиера е насрочено за неделя в 9:30 часа местно време в Окръжния съд в Йерусалим, като ще бъде изслушана защитата.

Нетаняху, който е издирван от Съда в Хага за военни престъпления в Газа, е съден по три обвинения в корупция, по които той отрича всякаква вина. Той е обвинен, заедно със съпругата си Сара, че е приел луксозни подаръци на стойност над 260 000 долара (около 225 000 евро) – като пури, бижута и шампанско – от милиардери в замяна на политически услуги. В две други дела е обвинен, че се е опитвал да договори по-благоприятно медийно отразяване в два израелски медия.

ОЩЕ: Нетаняху е основна пречка за мир: Санчес и Макрон упражняват натиск заради Ливан, съдбата на Ормузкия проток пак е неясна (ВИДЕО)

Нетаняху е първият действащ премиер в историята на Израел, който е съден по обвинения в корупция.

Той официално поиска президентско помилване в края на ноември, с подкрепата на американския президент Доналд Тръмп, който призова израелския президент Ицхак Херцог да направи такъв жест. Херцог заяви в средата на февруари, че разглеждането на молбата продължава, но подчерта, че няма да приема натиск по случая.