Защо Израел ще продължи смъртоносния си натиск в Газа (ВИДЕО, 18+)

Седмицата започна с пускането на няколко видеоклипа от израелската армия на палестинци, съблечени по бельо, които маршируват из градски руини. Израел обаче пренебрегна последвалия палестински протест. Израел твърдо твърди, че мъжете са бойци на "Хамас" и че предполагаемото им масово предаване означава, че краят на палестинската групировка е близо, въпреки че много палестинци и независими наблюдатели настояват, че мъжете са цивилни и са били третирани против законите на войната, като са били публично унижени.

Israeli media on social networks publish footage of the mass surrender of Hamas terrorists pic.twitter.com/R6Nvzd4VXC

Снимка: Getty Images

От своя страна "Хамас" се придържа към обичайната си практика да прокарва каузата си чрез клипове, които са умело редактирани, за да засилят желания ефект, и да потвърдят своите "постоянни и многобройни успехи срещу израелските нашественици", показващи най-вече удари срещу бронирани превозни средства. Тогава дойде новината, която смая Израел и постави голяма въпросителна върху официалната му позиция, че "Хамас" е на ръба на колапса. Първо, девет войници бяха убити при една операция в квартал Шуджая в град Газа във вторник. Този шок беше последван от друг в петък, като израелската армия призна, че е убила трима израелски пленници, като ги е сбъркала с врагове.

И така, какво наистина се случва в Газа? Нищо, което не можеше да се предвиди преди седмици: Войната навлезе в трудна, непредсказуема и кървава фаза на пълномащабни градски сражения, където печалбите са малки и бавни, а загубите могат да бъдат огромни.

Снимка: Getty Images

Известно е, че битката в тесни улици на стари градове е един от най-трудните начини за водене на война. Класическата военна теория изисква защитените градове да бъдат обкръжени и блокирани от единици, които са достатъчно силни, за да попречат на защитниците да реагират, докато основната сила продължава да напредва и да превзема територия. Но битката в Газа не е за завладяване на полета и плажове – прокламираната цел на Израел е да унищожи Хамас. За да направи това, първата стъпка е да контролира земята, където действа врагът: градовете.

Много аспекти на бойното майсторство са толкова древни, колкото и човешкото желание да води войни: атакувай и завладявай срещу защита и оставай свободен. Но начините за постигане на тези цели се променят с развитието на технологията. В предишни времена градовете са се нуждаели от здрави стени, за да се защитават, но през последните 100 години оръжията напреднаха с бързи темпове, променяйки цялата тактика. Успешната съпротива срещу вражески атаки вече не зависи от огромни, скъпи статични бастиони. В наши дни малки, но мощни преносими оръжия, чиято разрушителна сила е изключително непропорционална на техния размер, като противотанкови ракетни установки, гранатомети, малки минохвъргачки, автомати и много други, позволяват на защитниците да превърнат всяка къща и всяка улица в надеждна отбранителна позиция.

Снимка: Getty Images

