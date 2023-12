Протести в Тел Авив след като израелската армия призна, че погрешка е убила трима заложници (СНИМКА)

Той заяви, че преди фаталната стрелба „тримата явно са избягали или са били изоставени от терористите, които са ги държали в плен“. „След стрелбата, по време на сканиране на мястото, незабавно е възникнало подозрение относно самоличността на мъртвите и телата им са били бързо прехвърлени за изследване в Израел, където са идентифицирани“.

Хагари посочи имената на двама от тримата загинали заложници: 28-годишният Йотам Хаим, отвлечен от кибуца Кфар Аза, и Самер Талалка, на 22 години, похитен от кибуца Нир Ам. По молба на близките официално не бе съобщено името на третия, но в социалните мрежи и пресата все пак излезе информация, че това е 26-годишният Алон Шамриз.

