Защо Путин отива при Нарендра Моди в Индия?

Руският диктатор Владимир Путин започва двудневно посещение в Индия, където ще се срещне с премиера Нарендра Моди и ще присъства на годишната среща на върха между двете страни. Очаква се Ню Делхи и Москва да подпишат редица споразумения по време на визитата, която идва месеци след като САЩ засилиха натиска върху Индия да спре да купува руски петрол. Тя се случва и в момент, в който администрацията на американския президент Доналд Тръмп провежда поредица от разговори с Русия и Украйна в опит да сложи край на войната на Путин.

Специално приятелство, търговски споразумения и геополитика

Индия и Русия са близки съюзници от десетилетия, а Путин и Моди поддържат топли отношения. Журналистът от BBC Стив Розенберг отговаря на въпроса защо отношенията с Ню Делхи са ключови за Кремъл. За начало, погледнете цифрите:

население от почти милиард и половина души;

икономически растеж над 8% - Индия е най-бързо растящата голяма икономика в света.

Това я прави изключително привлекателен пазар за руски стоки и ресурси, особено петрол. Индия е третият по големина потребител на суров петрол в света и купува големи количества от Русия. Това невинаги е било така. Преди пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна само 2,5% от петролния внос на Индия беше от Русия. Тази цифра скочи до 35%, когато Ню Делхи реши да се възползва от руските ценови отстъпки, предизвикани от санкциите на Запада срещу Москва и от ограничения достъп на Русия до европейския пазар.

Индия беше доволна. Вашингтон – не толкова. През октомври администрацията на Тръмп наложи допълнителна митническа такса от 25% върху индийските стоки, като се аргументира, че чрез закупуването на петрол от Русия Индия помага за финансирането на войната на Кремъл. Оттогава поръчките от Индия за руски петрол са спаднали. Сега Путин ще се стреми Индия да продължи да купува: Песков: Спадът на руския петрол за Индия е само временен.

Снимка: Kremlin.ru

За Москва продажбата на оръжие на Индия е друг приоритет, който съществува още от съветските времена. Преди посещението на Путин имаше съобщения, че Индия планира да закупи най-модерни руски изтребители и системи за противовъздушна отбрана.

Русия, засегната от недостиг на работна ръка, също вижда в Индия ценен източник на квалифицирани работници.

Русия не е част от Европа - "това е голям провал"

Но тук има и геополитически фактори. Кремъл с удоволствие демонстрира, че усилията на Запада да го изолира заради войната в Украйна са се провалили. Полетът до Индия и срещата с премиера Моди е един от начините да го направи.

Същото важи и за пътуването до Китай и преговорите със Си Дзинпин, както направи Путин преди три месеца. Той се срещна с Моди по време на същото пътуване. Снимка на тримата лидери, които се усмихват и разговарят заедно, изпрати ясно послание, че въпреки войната в Украйна, Москва има мощни съюзници, които подкрепят концепцията ѝ за „многополюсен свят“.

„Мисля, че Кремъл е сигурен, че Западът, включително Европа, напълно се провали“, смята колумнистът на „Новая газета“ Андрей Колесников. „Ние не сме изолирани, защото имаме връзки с Азия и Глобалния юг. Икономически погледнато, това е бъдещето. В този смисъл Русия се завърна като основен актьор в тези части на света, подобно на Съветския съюз. Но дори Съветският съюз имаше специални канали и връзки със САЩ, Западна Германия и Франция. Той имаше многовекторна политика. Но сега сме напълно изолирани от Европа. Това е безпрецедентно. Нашите философи винаги са казвали, че Русия е част от Европа. Сега не сме. Това е голям провал и голяма загуба. Сигурен съм, че част от политическата и предприемаческата класа на Русия мечтае да се върне в Европа и да прави бизнес не само с Китай и Индия".

