Облажил се за милиони: Обвинение за католически епископ в Гърция

Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini. Случаят се появи през октомври 2024 г., когато гръцкият орган за борба с прането на пари откри, че епархията е превела средства на бизнесмен в Патра, който е използвал парите, за да наеме нощен клуб. Разследванията разкриха, че над 3 милиона евро са постъпили в пет сметки, свързани с бизнесмена.

Бизнесменът преди това получи осемгодишна условна присъда за изнудване на 360 000 евро от свещеник в Централна Гърция.

Епископът отрича

Бившият епископ отрече обвиненията в присвояване, твърдейки, че е действал в рамките на благотворителната мисия на църквата. Той каза, че бизнесменът се е свързал с него преди години, търсейки помощ за бедстващото му семейство, и твърди, че банковите преводи доказват легитимността. Той твърди, че епископите имат изключителна свобода на действие по отношение на епархийските средства.

Той беше освободен под гаранция от 30 000 евро с ограничения за пътуване.