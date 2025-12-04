Лайфстайл:

Сгъстената програма вбесила Лудогорец, човек на „орлите“ влязъл в конфликт с представител на БФС

04 декември 2025, 10:07 часа 104 прочитания 0 коментара
Сгъстената програма вбесила Лудогорец, човек на „орлите“ влязъл в конфликт с представител на БФС

Сгъстената програма на Лудогорец в края на годината е вбесила ръководството на „орлите“. Както е известно, в следващите 15 дни разградчани ще трябва да изиграят 5 двубоя, а това никак не се е понравило на техните шефове. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите човек от ръководството на „зелените“ дори влязъл в открит конфликт с представител на Българския футболен съюз, заради програмата.

ОЩЕ: Левски и ЦСКА громят, но Лудогорец има всички шансове пак да е шампион | Точно попадение (ВИДЕО)

Лудогорец ще изиграе 5 мача за 15 дни 

Петнадесетдневният маратон на Лудогорец стартира днес, 4 декември с гостуване на Добруджа. В понеделник, 8 декември „орлите“ приемат Славия на стадион „Хювефарма Арена“. На 11 декември разградчани са домакин на ПАОК в Лига Европа. На 15-ти предстои 1/8-финала в турнира за Купата на България. В него Лудогорец гостува на Септември София. Последният двубой на „орлите“ за 2025-та ще бъде на 19 декември, петък, когато гостуват на Берое в отложен мач от шестия кръг на Първа лига.

Лудогорец

Хьогмо смята, че "орлите" могат да издържат на темпото 

Въпреки сгъстения цикъл треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е бил категоричен, че тимът му е доста добре подготвен физически и не би трябвало да има проблем да изиграе 5 мача за 15 дни. Очаква се до средата на декември шефовете на разградчани да обявят и програмата за зимната подготовка, която се очертава да бъде доста кратка, тъй като на 22 януари на „орлите“ им предстои двубой с Глазгоу Рейнджърс в турнира Лига Европа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Уж беше голям трансферен удар за Лудогорец, но се провали гръмко и си отива вкъщи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа БФС Купа на България Лудогорец Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес