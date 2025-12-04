Сгъстената програма вбесила Лудогорец, човек на „орлите“ влязъл в конфликт с представител на БФС

Сгъстената програма на Лудогорец в края на годината е вбесила ръководството на „орлите“. Както е известно, в следващите 15 дни разградчани ще трябва да изиграят 5 двубоя, а това никак не се е понравило на техните шефове. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите човек от ръководството на „зелените“ дори влязъл в открит конфликт с представител на Българския футболен съюз, заради програмата.

Лудогорец ще изиграе 5 мача за 15 дни

Петнадесетдневният маратон на Лудогорец стартира днес, 4 декември с гостуване на Добруджа. В понеделник, 8 декември „орлите“ приемат Славия на стадион „Хювефарма Арена“. На 11 декември разградчани са домакин на ПАОК в Лига Европа. На 15-ти предстои 1/8-финала в турнира за Купата на България. В него Лудогорец гостува на Септември София. Последният двубой на „орлите“ за 2025-та ще бъде на 19 декември, петък, когато гостуват на Берое в отложен мач от шестия кръг на Първа лига.

Хьогмо смята, че "орлите" могат да издържат на темпото

Въпреки сгъстения цикъл треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е бил категоричен, че тимът му е доста добре подготвен физически и не би трябвало да има проблем да изиграе 5 мача за 15 дни. Очаква се до средата на декември шефовете на разградчани да обявят и програмата за зимната подготовка, която се очертава да бъде доста кратка, тъй като на 22 януари на „орлите“ им предстои двубой с Глазгоу Рейнджърс в турнира Лига Европа.

