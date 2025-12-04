Десподов пропусна дузпа, ПАОК се спаси в дербито на Солун с късен гол

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов и клубният му отбор ПАОК успяха да измъкнат точка в гостуването на големия съперник от Солун – Арис. Мачът беше от 4-тия кръг за Купата на Гърция и завърши при равен резултат 1:1. Десподов започна като титуляр и беше един от най-активните играчи на терена. За жалост той пропусна дузпа в 16-тата минута, а през втората част уцели и гредата. В герой за ПАОК се превърна Йоргос Якумакис, който изравни късно в продължението на двубоя.

ПАОК спечели 4 точки в първите 4 мача за Купата

След първите 4 мача в турнира за Купата на Гърция ПАОК има 4 точки, докато градският съперник Арис е с 10, като преди срещата с „двуглавите орли“ имаше само победи. Напред в турнира директно продължават първите 4 отбора в класирането, а тези от 5-то до 12-то място ще играят плейофи. За Купата Кирил Десподов е изиграл два мача, като и в двата е бил титуляр. Вкарал е 1 гол и е записал 1 асистенция.

Още: Звезда на България се разболя след победа №1 за 2025-а, под въпрос е за мач на клубния си тим

ПАОК е втори в Гръцката суперлига

В Гръцката суперлига ПАОК е на второ място след изиграването на 12 мача. В тях „двуглавите орли“ спечелиха 29 точки – 9 победи, 2 равенства и 1 загуба. Те са в серия от 6 победи в 7 мача, включително срещу временния лидер в класирането. Олимпиакос е на първо място с 31 точки. В шампионата на Гърция Десподов е изиграл 10 мача, в 5 от които е бил титуляр. Капитанът на националния отбор на България е вкарал 2 гола от началото на сезона в първенството.

Още: Кирил Десподов изравнява легенда на ЦСКА