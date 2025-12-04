Лайфстайл:

Десподов пропусна дузпа, ПАОК се спаси в дербито на Солун с късен гол

04 декември 2025, 10:13 часа 269 прочитания 0 коментара
Десподов пропусна дузпа, ПАОК се спаси в дербито на Солун с късен гол

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов и клубният му отбор ПАОК успяха да измъкнат точка в гостуването на големия съперник от Солун – Арис. Мачът беше от 4-тия кръг за Купата на Гърция и завърши при равен резултат 1:1. Десподов започна като титуляр и беше един от най-активните играчи на терена. За жалост той пропусна дузпа в 16-тата минута, а през втората част уцели и гредата. В герой за ПАОК се превърна Йоргос Якумакис, който изравни късно в продължението на двубоя.

ПАОК спечели 4 точки в първите 4 мача за Купата

След първите 4 мача в турнира за Купата на Гърция ПАОК има 4 точки, докато градският съперник Арис е с 10, като преди срещата с „двуглавите орли“ имаше само победи. Напред в турнира директно продължават първите 4 отбора в класирането, а тези от 5-то до 12-то място ще играят плейофи. За Купата Кирил Десподов е изиграл два мача, като и в двата е бил титуляр. Вкарал е 1 гол и е записал 1 асистенция.

Още: Звезда на България се разболя след победа №1 за 2025-а, под въпрос е за мач на клубния си тим

Кирил Десподов ПАОК

ПАОК е втори в Гръцката суперлига

В Гръцката суперлига ПАОК е на второ място след изиграването на 12 мача. В тях „двуглавите орли“ спечелиха 29 точки – 9 победи, 2 равенства и 1 загуба. Те са в серия от 6 победи в 7 мача, включително срещу временния лидер в класирането. Олимпиакос е на първо място с 31 точки. В шампионата на Гърция Десподов е изиграл 10 мача, в 5 от които е бил титуляр. Капитанът на националния отбор на България е вкарал 2 гола от началото на сезона в първенството.

Още: Кирил Десподов изравнява легенда на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ПАОК Кирил Десподов Гръцка Суперлига Купа на Гърция
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес