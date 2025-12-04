Макрон търси подкрепата на Китай за мир в Украйна

Способността за сътрудничество с Китай е от решаващо значение за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на разговорите си с китайския си колега Си Дзинпин в Пекин, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Трябва да продължим да се мобилизираме в подкрепа на мира и стабилността в света, в Украйна и в различни региони по света, засегнати от войната. Способността ни да работим заедно е решаваща", подчерта Макрон.

ОЩЕ: Единственият европеец в Китай: Ще има ли успех мисията на Макрон в Пекин (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Знаем, че имаме много точки на сближаване, понякога имаме разногласия, но имаме отговорността да ги преодолеем, да намерим механизми за сътрудничество, за разрешаване на спорове, за ефективен мултилатерализъм, в който вярваме", добави френският президент, като призова за преодоляване на разногласията.

French President Emmanuel Macron met Xi Jinping in Beijing on Thursday, where he is expected to push the Chinese leader to help secure a ceasefire in Ukraine, and discuss trade relationshttps://t.co/y7rLOgFPLf pic.twitter.com/eE9LwVrL31 — AFP News Agency (@AFP) December 4, 2025

"Имаме постоянни очаквания от Китай. Те са Пекин да използва влиянието си върху Русия, за да я накара да прекрати войната в Украйна", заявява френското президентство.

Призивът на Китай

В отговор китайският президент Си Дзинпин призова за "по-стабилни" отношения с Франция. "Пекин възнамерява да си сътрудничи с Франция, за да предотврати всякаква намеса и да направи стратегическото партньорство между Китай и Франция по-стабилно", подчерта китайският президент.

Си посрещна с голяма помпозност своя френски колега Еманюел Макрон, който цели да коригира търговския дисбаланс между Китай с Европа и да подкани Пекин да използва връзките си с Русия, за да сложи край на войната в Украйна.

ОЩЕ: Мадуро моли Путин и Си Дзинпин за помощ срещу САЩ

Китайският президент, придружен от съпругата си Пън Лиюан, посрещна Макрон и съпругата му Брижит във внушителната обстановка на Двореца на народа, където се провеждат конгресите на Китайската комунистическа партия. Лидерите изслушаха националните химни и направиха проверка на почетния караул, преди да бъдат поздравени от група деца.

В дневния ред на Макрон залегнаха разговори със Си първо в тесен, а после и в по-широк кръг. Френският президент пристигна със съпругата си, придружен от 35 ръководители на предприятия. Бе предвидено подписването на редица договори.

Това е четвъртата държавна визита на Макрон в Китай откакто пое президентския пост през 2017 г. Си беше посрещнат с големи почести във Франция през 2024 г. Въпреки това разногласията с Франция и, в по-широк смисъл, с Европа, са дълбоки.