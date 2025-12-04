Любопитно:

04 декември 2025, 09:45 часа 893 прочитания 0 коментара
"Минат ли празниците, ще стане страшно": Социолог със стряскаща прогноза за бъдещето на правителството

Ако енергията на протеста продължи и продължат и след празниците, това ще е ясен знак към властта и тя много трудно ще може да се задържи на своята позиция. Тези протести вече вързаха ръцете на управляващите. За тях всяко едно действие, всяко назначение, което трябва да направят, ще е трудно. По-голяма част от българите казват, че усещат инфлацията много силно. Това е допълнително трупане на социално напрежение и го казвам, защото идва януари - влиза еврото, минали са празниците. Това е невралгична точка в зимните месеци. Този коментар направи социологът Евелина Славкова в ефира на Нова телевизия.

Търпението на хората е изчерпано

Политологът Димитър Аврамов заяви, че "талантът на това управление да прави безумни неща, докара хората на протест и той ще става все по-мащабен".

Той сравни действията на правителството към бюджета за 2026 г. с това на Мадуро във Венецуела - повече пари за полицаи, за силови служби, за държавни чиновници. Това, по думите му, обръща икономическата пирамида и води до инфлация и икономическа нестабилност. "Хората казаха "Не" на това", каза Аврамов.

"Очевидно търпението у нас е високо. Но е очевидно също, че кредита на доверие към това мнозинство вече е изчерпано. Затова хората са на улицата. Ако дори и младите хора са разбрали, че има проблем и ситуацията е лоша, по-добре е да се вслушаш в народа си", посочи той.

По думите му, за да накараш хора, които до скоро не са се интересували от политика, да излязат на протест, значи много си ги ядосал и си произвел някаква много мащабна глупост.

"Няма механизми, с които енергията на протеста да се спре. Минат ли празниците, ще има още повече хора", смята Славкова.

