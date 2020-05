Няколко добри Game of Thrones мъже #вкъщи

Беше време, когато сериалът Game of Thrones беше коментиран всекидневно поне колкото текуща пандемия. ТВ пандемия с много висока смъртност на главните герои. Оказва се, че след екранната си смърт, доста от актьорите в образите на едни от най-обичаните GOT персонажи са намерили нов дом, а именно - ТВ канал Epic Drama . Като какви се подвизават напоследък Нед Старк, Лорд Петир Бейлиш – Кутрето или Теон Грейджой? А Джора Мормонт, непрежалимият Роб Старк и – може би най-мистериозният от всички – Джакен Х'гар, безликият убиец? Вижте тук!

Актьор: Шон Бийн

Роден: 17 април 1959 г, в Шефийлд, Англия, UK

Game of Thrones роля: Нед Старк

По Epic Drama: в „СВЯТ В ПЛАМЪЦИ“ – събота с/у неделя, 30 мин. след полунощ

Актьор: Том Влашиха



Роден: 20 юни 1973 г. в Дона, Германска демократична република (ГДР)



Game of Thrones роля: Jaqen H'ghar



По Epic Drama: сезон 2 на „ПОДВОДНИЦАТА“ – От 17 май, всяка неделя в 22:00, повторение: вторник – в 22:45

Актьор: Ейдън Гилън



Роден: 24 април 1964 г. в Дъблин, Ирландия



Game of Thrones роля: Лорд Петир Бейлиш – Кутрето



По Epic Drama: сезон 2 на „ПРОЕКТ СИНЯ КНИГА“ – всеки четвъртък в 22:00, повторение: събота – в 22:55

Носител на Еми и БАФТА, актьорът Шон Бийн, претворил на екран може би водещият мъжки образ за, Нед Старк, сега е Дъглас Бенет от Манчестър в един от най-скъпите европейски сериали в последните години – World on Fire. Проект на BBC One, продуциран от Mammoth Screen (авторите на суперуспешния „Полдарк“),е сниман на множество локции в Европа, включително Полша, Франция, Германия и Великобритания, и разказва за Втората световна война чрез историите на обикновени хора от всички страни на глобалния конфликт. Първият сезон (втори ще има вбъдеще, потвърдено!) се развива през първата година на войната, започвайки с германската инвазия в Полша през септември 1939 г. като проследява преплитащите се съдби на ярки образи от Манчестър, Варшава, Париж, Берлин и Америка, борещи се с отражението на войната върху живота им. С участието на звезден актьорски състав, включително носителката на Оскар(„Колкото толкова“) и номинираната за Оскар(Лидия Куигли отпо Epic Drama и сестрата на Даниел Дей-Луис във Phantom Thread), първият сезон ни въвлича в ужаса на разразяващата се война. „Подводницата“ (DAS BOOT) отплава отново ексклузивно в ефира на Epic Drama с дългоочаквания си втори сезонПърви сезон на високобюджетната военна драма, вдъхновена от наградения с Оскар и Златен глобус шедьовър на Волфганг Петерсен от 1981 г. по бестселъра на Лотар-Гюнтер Буххайм, получи висока оценка и от зрителите, и от медиите, като The Guardian го нарече: “Клаустрофобичен, интелигентен и буквално смразяващ римейк“.През декември 1942, опитният военноморски ас Йоханес фон Райнхарц () е изпратен с подводница U-822 на тайна мисия до източното крайбрежие на САЩ, където трябва да остави трима саботьори. Неговата вярност е поставена под съмнение и подводница U-612, с командващ офицер Вранглер е изпратена да го следва. Бившият командир на U-612 Хофман () се е разминал на косъм от смъртта в Атлантическия океан. В Ню Йорк, той е намерил подслон при Сам Грийнуд (), който дължи живота си на Хофман. Ще успее ли Хофман да се завърне в Германия? Междувременно в Ла Рошел, Симон () продължава тайно да помага на засегнатите от нацистката окупация, а Фостър - глава на Гестапо (именно любимият на българската аудитория), има подозрения, че тя и съквартирантката й Марго разработват таен коридор за бягство на еврейско семейство. Project Blue Book е връхнонвен от личните преживявания на Д-р Алън Хайнек, брилянтен университетски професор, вербуван от ВВС на САЩ, за да озаглави тайния проект за разследвания (Project Blue Book), който проучва хиляди НЛО случаи, над 700 от които остават неразрешени и до днес. На фона на носталгия по 1950-те години, Д-р Хайнек и капитан Майкъл Куин (Майкъл Маларки от „Дневниците на вампира“) са в опасно търсене на истината, впускайки се в това как НЛО са повлияли развитието на американските военни практитки и технологии. Продуциран от създателя на „Контакт“ и „Завръщане в бъдещето“ Робърт Земекиссе излчва само по Epic Drama всеки четвъртък от 22:00 часа. Базиран на действителни, топ секретни разследвания на НЛО и свързани с тях феномени, проведени от Военно-въздушните сили на САЩ между 1952 и 1969, всеки епизод черпи от реални случаи, съчетаващи теории за НЛО с автентични исторически събития, включително тези с Розуел и Зона 51.

Актьор: Йън Глен

Роден: 24 юни 1961 г. в Единбург, Шотландия, UK

Game of Thrones роля: Джора Мормонт

По Epic Drama: минисериалът „ГОСПОЖА УИЛСЪН“ – от петък, 19 юни

Актьор: Алфи Алън



Роден: 12 септември 1986 г., Хамърсмит, Лондон, Англия, UK



Game of Thrones роля: Теон Грейджой



По Epic Drama: в сезон 3 на „Блудници“ – всяка неделя срещу понеделник, малко след полунощ

„Госпожа Уилсън“ е вдъхновен от мемоарите на бабата на актрисата, която влиза в главната роля. Случваща се в Лондон между 1940-те и 1960-те, поредицата следва Алисън Уилсън, която се смята за щастливо омъжена, до момента в който съпругът й умира, а една жена се появява на прага й с твърдение, че тя е истинската г-жа Уилсън. Алисън е решена да намери доказателство за валидността на брака си, както и за любовта на Алек – вместо което, обаче, попада в свят на обезпокояващи тайни. Александър Уилсън (в ролята е Йън Глен, познат като Джора от) е писател, шпионин и агент на разузнавателните служби, служил по време на Първата световна война, преди да замине за Индия като преподавател по английски литература, където започва и да пише шпионски романи. През 1930-те става доста известен, а негови творби получават ревюта ви литературното приложение на. Умира през 1963 г.В последния и може би най-пикантен сезон на „Блудници“ в одеждите на новия сводник в града влиза Алфи Алън, познат с ролята си на Теон Грейджой в Game of Thrones, както и с появата си в „Джон Уик“ с Кеану Рийвс. Лейди Фиц – в ролята е, позната от Lord of the Rings и „Открадната красота“ на Бертолучи, е открила свободата в отсъствието на брат си, но отново ѝ е оказан натиск. Лив Тайлър дебютира още във втори сезон на създадения от изцяло дамски творчески екип провокативен сериал в епоха в ролята на Лейди Изабела Фиц - жена, която притежава цялата класа, пари и социално положение, за които Маргарет Уелс и Лидия Куигли се борят отчаяно. В центъра на действието е именно Маргарет Уелс, както и нейните дъщери. За нея е трудно да съчетае ролите си на майка и собственичка на публичен дом. Когато бизнесът ѝ е атакуван от конкурентна мадам, Лидия Куигли (в ролята Лесли Манвил, която можете да гледате и в „Свят в пламъци“ със Шон Бийн), която няма никакви скрупули, Маргарет трябва да отвърне на удара, дори и това да значи, че ще изложи семейството си на риск. Това е време, в което една на всеки пет жени е проститутка. "Блудници" е завладяваща драматична поредица, чието действие се развива в динамичния и космополитен Лондон в края на 18-ти век , като предлага смел поглед към най-скъпоценната търговска дейност в града: секса.

Bonus: Ричард Мадън

Роден: 18 юни 1986 г, Елдърсли, Шотладния, UK

Game of Thrones роля: Роб Старк

Любопитен факт: поради приключенския си жанр, минисериалът бе излъчен и по сродният на Epic Drama ТВ каналПоредицата е вдъхновена от истинските истории на ловците на богатство, борили се за оцеляване със суровите и жестоки условия на канадската територия около р. Юкон. В центъра на действието са героите Бил Хаскъл и Байрън Епщайн - приятели от детството, които рискуват всичко, за да преследват мечтата си да забогатеят по време на златната треска от 80-те години на 19 в. в Клондайк.Epic Drama е ТВ канал за исторически драматични сериали от семейството на Viasat History и TV1000, достъпен в Булсатком на позиция 433 за IPTV и HD приемниците и на 76 за SD приемниците, в мрежата на А1 България на позиции за DTH – 60, за DTV (кабелна) – 214, за IPTV (Premium) – 201, в ТЕЛЕКАБЕЛ - на HD позиция 228, в NetWorx – на позиция 230, в София – в NET1 на 137 канал във VIVACOM TV на позиция 55 за DTH TV 2L и на 76 за IPTV в пакет TV 2L+.