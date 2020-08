Най-активната рубрика на Актуално и фитнес треньорът Bestefficient предизвикват ума и тялото с маратон

Първото спортно предизвикателство на Actualno с Bestefficient има за цел да ви подтикне към повече активност и търсене на своето „Вкъщи“.

е виртуално спортно предизвикателство, свързано с бягане, което цели да изминем дистанцията от 42 км и 195 м на един класически маратон в рамките на четири седмици този месец.Напротив, ще покажем, че това ще им даде по-добра физическа кондиция, самочувствие и настроение, както и – надяваме се - ще ви мотивира опитате нещо подобно. Организатори са Bestefficient и най-активната рубрика на Акуално, създадена тази пролет, в най-тежкия период на карантина, „Актуално ВКЪЩИ“ , която от самото начало има за цел да дава „идеи за дома, ума и тялото“.Bestefficient пък започна като блог сайт със статии за здравословен начин на живот, хранене и спортуване. Много бързо обаче се превърна в .com - цялостна онлайн платформа за тренировки чрез мобилно приложение, в което истински треньор с реален опит съставя програмите, профилирани лично към трениращия.Създателят на Bestefficient, фитнес треньорът Стефан Терзийски , е най-четеният автор на Actualno ВКЪЩИ от създаването му, и именно той твърди, че:Това напълно съвпада с веруюто ни тук в Actualno At Home, че „Вкъщи“ не е място, а усещане.„Вкъщи“ може да бъде занимание, място, човек или хора, най-вече хора, които те карат да се чувстваш на място, на своето място. И така във време, когато се правят маратони за всякакви благотворителни инициативи – от женско здраве през борба с рака до набиране на средства за животоспасяваща апаратура,Разбира се, ще има и забавление. На www.Facebook.com/Actualno.at.Home www.Facebook.com/Bestefficient ще можете да следите временните седмични класирания на участниците, нищо че то не е точно състезание, а по-скоро предизвикателство, както и още купища страхотни видеа, които другаде не можете да видите. Ще има спортна драма, уважаеми зрители, обещаваме! И все пак най-важното е докато те бягат към целта в километри, вие да вървите към вашето „Вкъщи“. Пишете ни, когато го намерите. И ние ще ви пишем. Тренер Stefan Terziyski @ # Bestefficient и екипът на Actualno At Home/ ВКЪЩИ