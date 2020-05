Калиграфът Жаклина Симова, която разказва за тайните на буквите

View this post on Instagram

The best pillow 😺 . . . #calligraphy #cat #sweetykitty #catlovers #letters #calligraphypractice #calligraphy_daily #calligraphyartist #moderncalligraphy #moderncalligraphypractice #caligram #calligrams #keepwriting #italicscript #keepwritingletters #каллиграфия #colapen #colapencalligraphy #blackandwhite #calligrafia #calligrafiamoderna #thedailytype #thecalligraphyhub #thedailycalligraphy #catsofinstagram #instacat