20 бързи въпроса към... Силвестър Силвестров

Един от най-забавните хора в републиката, мозъкът и лицето на „Мангела ефект“ и Братя Мангасариян отговори на нашите 20 бързи:





Как би обяснил работата си на първокласник?

Като да събираш картинки и после да ги редиш в обща голяма картина, без да си личи, че детайлите са различни.

Какво не би работил никога?

Бил Гейтс.

Твой вреден навик?

Замълчавам си, когато знам, че някой ме лъже.

Полезно умение, което скоро усвои?

Градинарство.

Мъдър съвет, който си давал?

Не е за пред хората.

В коя знаменитост беше влюбен като малък?

Аня Пенчева и не само.

Голяма беля, която си правил като дете?

Слушах родителите си.

Кое в социалните мрежи те вбесява най-много?

Тролове и фалшиви профили.

Какво обичайно готвиш за гости?

Изненади. Те идват, а мен ме няма.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Стигне ли се да се харесваме с храна и напитки, време е да се пенсионираме.

Хобито, за което много би искал да имаш време?

Искам да науча японски език.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Времето не съществува.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Данъци и глоби.

България ще се оправи, когато…

... спрем да се делим и разберем, че всички сме едно.

Глупаво суеверие, с което се съобразяваш?

Ако не намеря подходяща музика, уредбата оставям изключена.

Как си представяш 80-ия си рожден ден?

Надявам се тогава да имаме различно правителство и все още да има природа.

Ако си жена за два часа, какво ще направиш?

Ще се напрегна поне за два часа.

Като кой литературен или филмов герой би искал да поживееш?

Искам да съм си аз.

Ако се преродиш в животно, кое ще е то?

Сурикат.

Ако беше благородник, какъв девиз би имал на герба си?

„Аз съм това, което съм и правя онова, което правя.“