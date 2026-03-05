Правителството на Гюров:

Трайчо Трайков изчисли при каква цена на петрола ще поскъпне горивото на колонката

05 март 2026, 8:57 часа 36 прочитания 0 коментара
Трайчо Трайков изчисли при каква цена на петрола ще поскъпне горивото на колонката

3 цента повишение на цената на горивата съответства на повишението на цената на суровия петрол. Ако нещата се успокоят, цените трябва да спаднат. Това обясни служебният енергиен министър Трайчо Трайков в ефира на Нова телевизия относно опасенията, че цените на горивата ще тръгнат нагоре заради конфликта в Близкия изток. Той допълни, че е говорил с Румен Спецов и той го е уверил, че има договорени количества до април.

ОЩЕ: Пристигна голям танкер с природен газ за България, цената е неочаквана

Трайков изчисли, че за да скочи цената на горивата с 20%, цената на петрола трябва да се увеличи с 60%. И посочи, че вчера цената на петрола е била 81 долара за брент, а през последните години е бил 60 долара. Енергийният министър обясни, че трябва да се взимат 30% от увеличението на петрола и да се добави тази цифра към цената на колонката. И допълни, че в момента има количества.

Във връзка с газа министърът каза, че той пристига у нас по две линии. Едната е Азербайджан, като оттам доставките са гарантирани. Цената в този случай не се влияе толкова от шокови поскъпвания. Другата линия е доставка на втечнен природен газ чрез терминалите в Александруполис. Там е бил разтоварен кораб с газ на цени от преди кризата.

Сметки за ток

Относно високите сметки за ток, Трайков заяви, че това се дължи на по-голямото потребление. „Постъпили са 7 000 сигнала. ЕРП-та са проверили половината и са констатирали буквално единични случаи, при които почти навсякъде по-високата сметка се дължи на повреда в часовника на електромера, който отчита дневна и нощна тарифа“, каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Трайчо Трайков за високите сметки за ток: Няма ъгъл, който да остане непроверен от държавата

„Установените сигнали, при които има неправомерно завишена сметка, са седем в едното ЕРП, три в другото и две в третото“, изброи Трайков.

На въпроса дали уредите, които отчитат електроенергия, мерят правилно, Трайков заяви, че следващата логична проверка е проверка на електромери. „КЕВР са изпратили 130 случайно избрани електромера на проверка. Констатациите от тази проверка ще бъдат съобщени по-късно днес на заседанието на ресорната комисия в Народното събрание“, каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Трайчо Трайков петрол цени на горивата сметки за ток война Иран
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес