Трайчо Трайков изчисли при каква цена на петрола ще поскъпне горивото на колонката

3 цента повишение на цената на горивата съответства на повишението на цената на суровия петрол. Ако нещата се успокоят, цените трябва да спаднат. Това обясни служебният енергиен министър Трайчо Трайков в ефира на Нова телевизия относно опасенията, че цените на горивата ще тръгнат нагоре заради конфликта в Близкия изток. Той допълни, че е говорил с Румен Спецов и той го е уверил, че има договорени количества до април.

Трайков изчисли, че за да скочи цената на горивата с 20%, цената на петрола трябва да се увеличи с 60%. И посочи, че вчера цената на петрола е била 81 долара за брент, а през последните години е бил 60 долара. Енергийният министър обясни, че трябва да се взимат 30% от увеличението на петрола и да се добави тази цифра към цената на колонката. И допълни, че в момента има количества.

Във връзка с газа министърът каза, че той пристига у нас по две линии. Едната е Азербайджан, като оттам доставките са гарантирани. Цената в този случай не се влияе толкова от шокови поскъпвания. Другата линия е доставка на втечнен природен газ чрез терминалите в Александруполис. Там е бил разтоварен кораб с газ на цени от преди кризата.

Сметки за ток

Относно високите сметки за ток, Трайков заяви, че това се дължи на по-голямото потребление. „Постъпили са 7 000 сигнала. ЕРП-та са проверили половината и са констатирали буквално единични случаи, при които почти навсякъде по-високата сметка се дължи на повреда в часовника на електромера, който отчита дневна и нощна тарифа“, каза той.

„Установените сигнали, при които има неправомерно завишена сметка, са седем в едното ЕРП, три в другото и две в третото“, изброи Трайков.

На въпроса дали уредите, които отчитат електроенергия, мерят правилно, Трайков заяви, че следващата логична проверка е проверка на електромери. „КЕВР са изпратили 130 случайно избрани електромера на проверка. Констатациите от тази проверка ще бъдат съобщени по-късно днес на заседанието на ресорната комисия в Народното събрание“, каза той.