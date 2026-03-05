Важно решение за ръководството на "Берлинале" след бурните реакции в киноиндустрията

Триша Тътъл запазва поста се на директор на филмовия фестивал "Берлинале", след като се съгласи с планове за създаване на консултативен съвет и кодекс за поведение, предаде ДПА, позовавайки се на изказване на германския министър на културата Волфрам Ваймер. След заседание на надзорен съвет в канцлерството в германската столица, федералният министър на културата Ваймер потвърди, че Тътъл ще продължи да ръководи "Берлинале", един от най-големите филмови фестивали в света, слагайки край на дни на спекулации относно нейната роля.

Снимка: Getty Images

Фестивалът "Берлинале" се управлява от KBB GmbH (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH) - федерална компания за културни събития, която организира и провежда големи германски културни институции и прояви в столицата Берлин. Надзорният съвет, който взе решението за оставането на Тътъл на поста, е орган на KBB GmbH.

Подкрепата

Таблоидът "Билд" съобщи миналата седмица, че Тътъл ще бъде заменена, след като Ваймер остро разкритикува изява на пропалестински активисти на фестивала през февруари. Впоследствие американският куратор получи огромна подкрепа от германската и международната киноиндустрия, като екипът на "Берлинале" и водещи режисьори подписаха отворени писма, призоваващи за това Тътъл да остане на поста си, припомня ДПА, цитирани от БТА, като сред подписалитe са Тилда Суинтън, Нанси Спилбърг, Шон Бейкър, Клебер Мендонса Фильо, Карим Айнуз и Раду Жуде.