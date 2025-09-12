Куока - малкото животно с най-голямата усмивка

В света на животните има създания, които удивляват със сила, други – с интелигентност, а някои – просто с чар. Сред тях има едно малко, пухкаво и почти нереално симпатично животно, което е завладяло сърцата на хиляди хора по света – куоката. Известна като "най-усмихнатото животно на Земята", тя е живото доказателство, че доброто настроение може да бъде заразно.

Най-усмихнатият бозайник

Куоката (лат. Setonix brachyurus) е малък торбест бозайник от семейство Кенгурови. Прилича на миниатюрно кенгуру или валаби, с компактно тяло, къса опашка и изключително приятелски вид. Животното е с дължина около 40–55 см, тежи между 2,5 и 5 кг и се отличава с къса муцунка, кръгли уши и очи, които му придават "усмихнат" израз.

Куоките са ендемични за Западна Австралия и най-често могат да бъдат срещнати на остров Ротнест – истински рай на около 20 км от брега на Пърт. На този остров няма хищници, което е позволило на куоките да се развият като сравнително безстрашни и социални животни.

На Ротнест те се разхождат спокойно между туристите, навлизат в къмпинги, ресторанти и дори магазини – често в търсене на нещо вкусно (или просто нов приятел).

Естествената физиономия на куоката прилича на широка, сърдечна усмивка – това я прави невероятно фотогенична. През последните години куоката се превърна в интернет сензация благодарение на хилядите "селфита" с туристи, в които изглежда сякаш наистина позира с удоволствие. Тази тенденция започва около 2013 г., когато известни личности като Роджър Федерер и Крис Хемсуърт публикуват снимки с тях, и оттогава усмивките на куоките обикалят света.

Интересни факти

Те са нощни животни, но на Ротнест често могат да бъдат активни и през деня – особено ако наблизо има храна.

Диетата им е растителна, включваща листа, стъбла, треви и плодове.

Въпреки дружелюбния им вид, докосването и храненето на куоки е забранено – това е защитен вид, и намесата в естественото им поведение може да има негативни последици.

Куоките се размножават веднъж годишно, като майката носи малкото в торбата си около шест месеца.

Те могат да оцелеят дълго време без вода, извличайки необходимата влага от растенията, които ядат.

Въпреки че изглеждат изключително дружелюбни, куоките са диви животни. За съжаление, популярността им понякога води до нежелано поведение от страна на туристите – като опити за селфи на всяка цена, храна с човешки продукти или прекомерно приближаване. Това може да доведе до стрес, заболявания и дори промени в популацията.

Затова, когато срещнете куока, наслаждавайте се на момента, но с уважение – и оставете нейната усмивка да бъде естествена, а не резултат от човешка намеса.

Куоката е символ на това колко силна може да бъде връзката между хората и природата, дори когато става дума за малко, почти непознато животинче от отдалечен остров. Усмивката ѝ е не просто сладка – тя ни напомня за важността на опазването на дивите видове, на баланса в екосистемите и на простото щастие, което природата може да ни донесе.

Следващия път, когато се почувствате потиснати, просто потърсете снимка на куока – най-вероятно ще ви усмихне. И кой знае – може би ще ви вдъхнови да планирате едно австралийско приключение.

