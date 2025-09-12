Треньорска рокада в Разград! Ръководството на Лудогорец прие оставката на наставника си след разгромната загуба в последния кръг

Треньорска рокада в Разград! Ръководството на Лудогорец официално прие оставката на старши треньора на втория отбор Захари Сираков. 47-годишният специалист пое отговорността след поредицата загуби на тима. В последния кръг от Втора лига "орлите" допуснаха тежко поражение с 0:5 от Фратрия, което предизвика оставката на Сираков. Шефовете в Разград обмисляха бъдещето на Лудогорец II в продължение на няколко дни и вече са взели решение по въпроса.

Лудогорец II остана без треньор

През последните дни ръководството на клуба обмисляше какво да направи в тази ситуация. В крайна сметка то реши да приеме оставката на Захари Сираков. На негово място временно ще застане Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на "орлите". Живондов има сериозен опит като наставник на Лудогорец II, тъй като бе начело в периода 2019–2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия отбор.

Припомняме, че през 2023 година Сираков за кратко бе начело на първия тим. Той пое ръководството след напускането на Дерменджиев, който подаде оставка след онова 2:7 от Карабах в Шампионска лига. Експериментът с назначението на бившия бранител на Левски не даде очаквания резултат и ръководството на разградчани реши да се насочи към по-опитен наставник. Така Сираков бе върнат начело на втория отбор.

Един от членовете на екипа на Сираков все пак ще остане в Разград. Става въпрос за Красимир Чомаков. Той ще заеме длъжността на помощник-треньор на Христо Златински, който води третия състав на Лудогорец. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в Младежката шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двойката Динамо Минск – Ордабаси.

ОЩЕ: Левски наистина желае да детронира Лудогорец! "Сините" с искане към БФС, което ще разбуни духовете в Разград