Войната в Украйна:

Проф. Даниел Вълчев: Няма юридически смисъл в оставането на Благомир Коцев в ареста

12 септември 2025, 18:54 часа 475 прочитания 0 коментара
Проф. Даниел Вълчев: Няма юридически смисъл в оставането на Благомир Коцев в ареста

„Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга? Когато задържаш някого под стража е след като си събрал доказателства, а не докато ги събираш. Юридически смисъл на оставането на Коцев в ареста няма. Правилата кога е налице организирана престъпна група също са незадоволителни“. Това каза в предаването „Лице в лице“ проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет.

Още: Съдът реши: Благомир Коцев остава в ареста

Той коментира и случая с побоя над полицейския началник в Русе. „В МВР няма никаква система за това кой дава информация и как я дава. Започвам да съм разколебан кога е станало, кой е започнал. Служител на МВР в свободното си време може ли и трябва ли да предотврати престъпление – мисля, че е длъжен по съответния ред – или да се намеси лично, или да информира колегите си. Дали това е станало, ние не знаем“, посочи още Вълчев.

"Държавата, това е редът и той зависи от всички нас"

„Държавата, това е редът и той зависи от всички нас. Той трябва да бъде предвидим и еднообразен. В какво положение сме – имаме временно изпълняващ длъжността главен прокурор, не е ясно кой е председател на ВАС, не е ясно кой е шеф на Военна полиция, на ДАНС, ВСС. Смисълът на мандатните органи е да има стабилност на институциите“, коментира още проф. Вълчев.

Още: "Изгоря последната надежда за правова държава": Кирил Петков зове за бунт след делото за Коцев (ВИДЕО)

По думите му тази непредвидимост влияе на чувството за ред в държавата. „Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат на лявата част на спектъра по много причини. Големият въпрос е дали ще има конкуренция между партийни кандидати, което би било катастрофално, или дали ще има дебат накъде ще върви страната“, каза още Вълчев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дело Даниел Вълчев Благомир Коцев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес