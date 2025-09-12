"Дивата Африка: Изчезващият рай": Пренесете се на континента с изложбата на Калин Ботев (СНИМКИ)

Фотографът Калин Ботев кани публиката на едно вълнуващо визуално пътешествие в сърцето на африканската дива природа с първата си самостоятелна изложба "Дивата Африка: Изчезващият рай". Тя ще бъде представена в офис център „Полиграфия“ на ул. "Николай Ракитин" в София, като откриването ѝ ще е на 18 септември от 18:00 часа. Самата изложба ще продължи до 28 ноември. Посетителите са поканени да се потопят в суровата красота на африканската дива природа с вход свободен.

От безкрайните равнини на Масай Мара до величествената Замбези

Събирана в продължение на близо две десетилетия на пътувания и отдаденост на фотографията на дивия свят, колекцията представя по впечатляващ начин последното убежище на мегафауната на Земята - Африка. Калин Ботев е събрал всичко от безкрайните равнини на Масай Мара и реките на Ботсвана до суровата красота на Хуанге и величествената Замбези.

Калин Ботев - фотограф с мисия

Калин Ботев е софийски фотограф на дива природа с близо 20 години опит в документирането на дивия свят. Неговото творчество съчетава артистичност и ангажираност, като цели да вдъхнови любов към дивата природа и да повиши осведомеността за нуждата от нейното опазване.

Снимки: Калин Ботев

