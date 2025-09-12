Кирил Добрев: Поведението на младежите от Русе е укоримо, мислят се за безсмъртни

Поведението на младежите е укоримо – имаме арогантни младежи, имаме човек, който е дръзнал да им направи забележка, четирима подсъдими и един, който бере душа. Така политикът от БСП Кирил Добрев коментира в „Лице в лице“ по bTV инцидента с полицейския шеф в Русе. Той беше категоричен, че случаят се използва за политически цели и за подгряване на обществото във връзка с внесения вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Политикът определи мотивите към него на „сводка от Google на тема обществени поръчки и МВР“.

„Това, което видяхме от записа е една кола, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В колата има трима или четирима младежи, обикновено взели колата от родител, които смятат, че са безсмъртни. Образно това може да са същите младежи, които преди 2 седмици се врязаха в автобус и убиха лекар“, каза Добрев.

Той даде пример и със случая в Разград, където млад шофьор се вряза в кафене и уби трима. „Като родител съм изпадал в такива ситуации и друг път и много ми се е искало просто да им взема ключовете и да ги спра от движение. Тези факти са безспорни. Никакво значение няма дали са разпилени доматите и дали им е направил забележка. Няма да толерирам насилието и безнаказаността“, допълни политикът.

"Държавността се руши"

Според него „държавността се руши“, когато се нападат институциите. По думите му, когато има полицейско насилие – осъждаме МВР и искаме оставка на министър. При насилие над служител на МВР – пак се иска министерска оставка.

Политикът коментира, че БСП е загубила близо 80% от електората си през последните няколко години, а той лично се опитва да налага нови лица в българската политика. По думите му той е спокоен за бъдещето на левицата.

„Не бих казал, че БСП е „Ново начало“. Дадохме шанс на много нови хора, БСП е предвидима политическа сила, която участва в това правителство, именно за да има някаква нормалност. За първи път тази година ще имаме нормална бюджетна процедура“, посочи Добрев.

Добрев беше категоричен, че БСП ще има собствен кандидат за президент. Скоро започват вътрешните процедури в левицата по избор на номинации и даде пример с Илияна Йотова, Крум Зарков и Янаки Стоилов.

