Не е Арсенал! Микел Артета посочи най-добрия отбор във Висшата лига

Мениджърът на Арсенал Микел Артета направи изненадващо признание за един от основните конкуренти на "артилеристите" за титлата в Англия. Той смята, че Ливърпул има най-силния отбор във Висшата лига след закупуването на Александър Исак. Мърсисайдци счупиха трансферния си рекорд два пъти това лято, подписвайки Флориан Вирц от Байер Леверкузен за 116 млн. паунда, преди да похарчи 125 млн. паунда за Исак в последния ден от прозореца.

Артета призна за мощта на Ливърпул

Шампионите похарчиха повече от 400 млн. паунда, въпреки че нетните им разходи бяха малко по-малки от тези на Арсенал, които привлякоха осем играчи. Ливърпул спечели първите си три мача, последния от които с победа 1:0 над Арсенал на "Анфийлд". Запитан как пристигането на Исак в Ливърпул може да повлияе на надпреварата за титлата, Артета отговори:

"Ливърпул със сигурност е най-силният отбор. Привлякоха двамата най-решаващи играчи, които бяха на пазара в Европа - Исак и Вирц, и направиха наистина добре, че ги привлякоха. Те са много, много силни, а ние трябва да погледнем към себе си и какво трябва да направим по отношение на нашите възможности, за да бъдем по-добри от тях."

Какво може да направи Артета по въпроса

През миналия сезон Арсенал завърши на 10 точки зад Ливърпул. Запитан колко трудно може да бъде да се спре Ливърпул, мениджърът на Арсенал заяви: "Не става въпрос за Ливърпул, а за лигата като цяло и за това колко трудно ще бъде с нивото, на което се намира, да бъдеш толкова постоянен и да спечелиш толкова мачове, колкото ти е необходимо, за да спечелиш титлата. Това ще бъде наистина дълъг път за всички нас."

Арсенал е домакин на Нотингам Форест в събота по обед и отново ще бъде без Букайо Сака, който получи контузия в подколянното сухожилие при победата с 5:0 над Лийдс миналия месец. Артета разсея опасенията, че ключовият защитник Уилям Салиба може да отсъства за по-дълъг период от време, като заяви, че френският национал, който получи травма в 5-ата минута на мача с Ливърпул, е тренирал в петък и е готов да се изправи срещу Форест. Срещата ще се изиграе в събота от 14:30 часа българско време.

