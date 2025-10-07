Войната в Украйна:

Олимпийски шампион от Париж 2024 постави световен рекорд на Световното първенство в Норвегия (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 11:27 часа 213 прочитания 0 коментара
Индонезиецът Ризки Джунианся постави нов световен рекорд в изтласкването в категория до 79 килограма по време на Световния шампионат по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Ризки Джунианся с първа световна титла

Олимпийският шампион от Париж при 73-килограмовите спечели първа световна титла в кариерата си, след като направи успешен опит на 204 килограма в изтласкването, с което подобри световния стандарт, зададен от Международната федерация по вдигане на тежести с въвеждането на новите категории.

24-годишният Ризки завърши с двубой от 361 килограма, след като постигна и 157 килограма в изхвърлянето. Той изпревари Ри Чон Сон от КНДР и Абделрахман Юнес от Египет, които взеха другите два медала в двубоя.

А на шампионата в Норвегия продължават да валят световни рекорди, като вече бяха поставени няколко върхови постижения в различни категории.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
