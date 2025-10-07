Хари Кейн не мисли да се връща в Англия, готов е да преподпише с Байерн

Бъдещето на голямата звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн е една от най-обсъжданите теми в Германия и Англия в последните седмици. 32-годишният централен нападател има договор с баварците до лятото на 2027-ма като все още не е стартирал преговори с ръководството на клуба за неговото подновяване. Това пък породи множество спекулации за бъдещето му като се заговори, че той може да се завърне в бившия си тим – Тотнъм.

Самият Кейн обаче за момента не мисли за завръщане в Англия. Той говори пред „Гадридън“ като сподели, че предпочита да седне на масата за преговори с Байерн и да остане на „Алианц Арена“. Офанзивният футболист също така допълни, че в момента баварците се намират в страхотен период и той не мисли за нищо друго.

Договорът на Кейн с Байерн е до лятото на 2027-ма

„Що се отнася до това да остана по-дълго в Байерн, определено бих могъл да си го представя. Преди няколко седмици открито заявих, че все още не съм водил такива разговори с клуба, но бих бил готов да обсъдим ситуацията и да проведем честен разговор. Очевидно всичко зависи от това как ще премине следващата година и какво ще постигнем заедно. В момента бих казал, че преживяваме фантастичен период и не мисля за нищо друго“.

„Колкото до Висшата лига, не знам. Ако ме бяхте попитали, когато за първи път дойдох в Байерн, със сигурност щях да кажа, че ще се върна. Това, което научих в кариерата си, е, че се появяват различни възможности в различно време и нещата просто се случват“, заяви централният нападател.

