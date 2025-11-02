Обичан гръцки певец празнува в парламента: Зарадва ли депутатите с хитове (ВИДЕО)

Гръцката музикална звезда Константинос Аргирос беше посрещнат в парламента на Нов Южен Уелс (NSW), Австралия. Това е долната камара на парламента, а посещението стана в петък. Гръцкият певец беше посрещнат от премиера Крис Минс и министрите Кортни Хусос и Софи Котсис. С тази висопоставена среща обичаният гръцки певец отбеляза финала на австралийското си турне, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на The Greek Herald.

Прозвуча ли гръцко в парламента

Срещата започна с изпълнението на няколко реда от един от хитовете на Аргирос от страна на малкия син на министър Хусос.

Концертите на Аргирос в Операта в Сидни с разпродадени билети, организирани от Евън и Сам Памбрис от Encore Productions, привлякоха над 6000 посетители и генерираха икономически тласък от приблизително 4,5 милиона долара за Нов Южен Уелс, каза Пол Николау, изпълнителен директор на Business Sydney.

Аргирос нарече изпълнението си в Операта „истинска чест“, докато Минс го похвали за това, че е донесъл „невероятна енергия и културна гордост“ на държавата. Министрите Коцис и Хусос подчертаха положителното въздействие на представленията върху гръцката общност и широката общественост.

Събитието завърши със снимки и размисли за културните връзки между Гърция и Нов Южен Уелс. Аргирос благодари на своите австралийски фенове-: „Топлината и енергията тук бяха невероятни. Определено ще се върна", заяви още Аргирос. ОЩЕ: Гръцката суперзвезда Константинос Аргирос се ожени на стилна церемония край Атина (ВИДЕО)