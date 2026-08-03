Сграда се срути в центъра на Сидни, има тежко пострадали (ВИДЕО)

Двама души са приети в болница, след като сграда се срути в централен район на Сидни днес, съобщиха службите по извънредни ситуации, цитирани от Ройтерс и БТА. Говорител на службата за спешна медицинска помощ в Нов Южен Уелс каза, че екип е бил извикан на адрес в Ултимо - предградие на около 2 км от централния бизнес район на града, малко преди 11 ч. (4:00 ч. българско време). Още: Откриха още тела под срутената сграда в центъра на Мадрид

Медиците са прегледали седем пациенти на място, от които двама са били транспортирани в болница в тежко състояние. Кадри от австралийската телевизия “Севън” показват срутената стена на голяма сграда, която според канала се е намирала близо до строителна площадка. Още: Ранени и затрупани хора: Строеж рухна в центъра на Мадрид (ВИДЕО)