Австралия завежда дело срещу Amazon

Австралийският орган за защита на потребителите съди Amazon, твърдейки, че технологичният гигант е въвел реклами в Prime Video, използвайки предполагаемо несправедливи договорни условия. Това предаде БиБиСи. Австралийската комисия по конкуренция и потребители (ACCC) твърди, че Amazon е нарушила закона за защита на потребителите, като е сключила несправедливите договори с над един милион годишни абонати между ноември 2023 г. и август 2025 г. Председателят на ACCC Джина Кас-Готлиб подчертава, че потребителите не са имали друг избор, освен да плащат повече. Още: Ракета на Джеф Безос гръмна в САЩ (ВИДЕA)

Делото

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Говорителка на Amazon посочи, че компанията разглежда подробно делото, заведен от ACCC. Оказахме сътрудничество на ACCC по време на разследването и оставаме фокусирани върху предоставянето на най-доброто изживяване за нашите австралийски клиенти, добави тя.

Повече от десетилетие Prime Video бе стрийминг платформа без реклами. Prime стана достъпен в Австралия през 2018 г. В началото на 2024 г. започна да пуска реклами в услугата в световен мащаб. Когато Amazon започна през да включва реклами в Prime Video през 2026 г., компанията съобщи на абонатите в Австралия, че ще трябва да плащат допълнителна такса всеки месец, за да запазят услугата без реклами, което доведе до покачване на месечния абонамент.

Към настоящия момент над 850 000 души в Австралия вече са платили за едногодишна услуга Prime. "На тези абонати е предоставена влошена услуга Prime Video", смята ACCC. Регулаторът посочва, че Amazon е направила това, позовавайки се на пет несправедливи клаузи в договори с над един милион клиенти, подписани между 1 ноември 2023 г. и 18 август 2025 г.

Отношението на Amazon към потребителите ѝ е било обект на правителствен контрол и преди. В САЩ Федералната търговска комисия (FTC) през последните години предприе съдебни действия срещу Amazon по твърдения, че компанията е регистрирала хора за Prime без тяхното съгласие и след това е затруднила хората да прекратят абонамента си.

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