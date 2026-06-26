Мощни бури парализираха транспорта в Япония и Нова Зеландия

Силна буря връхлетя централната част на Нова Зеландия и предизвика наводнения и свлачища, оставяйки хиляди домакинства без ток и блокирайки въздушния трафик в столицата Уелингтън. Националната метеорологична служба на страната издаде множество предупреждения за тежки метеорологични условия, докато бурята преминава през страната. Службата предупреди за проливни дъждове и пориви на вятъра до 120 км/ч, след като през нощта в някои части на Нова Зеландия бяха регистрирани ветрове със скорост над 150 км/ч.

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Силните ветрове наложиха отмяната на 200 полета от и до Уелингтън. "Повечето полети от и до летище "Уелингтън" бяха отменени, а повечето, но не всички, редовни полети тази вечер също са отменени", съобщиха от летището. "Прогнозира се, че утре ветровете ще отслабнат, което, надяваме се, ще позволи възобновяването на полетите", добавят летищните власти.

Air New Zealand потвърди, че е отменила всички вътрешни полети до и от столицата, както и всички полети от летището в Ню Плимут.

От компанията доставчик „Уелингтън Електрисити“ съобщи, че 4000 клиенти са останали без ток и предупреди за допълнителни прекъсвания, тъй като ветровете ще достигнат максимална скорост тази вечер. От компанията съобщиха по-рано, че електрозахранването за около 3000 клиенти е възстановено.

Лошото време и в Япония

Междувременно и Япония днес се сблъска с нарушения на транспортните услуги на фона на проливни дъждове и две приближаващи страната тропически бури. Японските власти издадоха предупреждения за свлачища от най-висока степен и разпоредиха евакуацията на 1 милион души.

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Повече от 200 полета и десетки влакове в Япония бяха отменени, а много от магистрали останаха затворени, съобщиха от министерството на инфраструктурата.

Автомобилният производител Toyota временно спря производството в завода си в южния регион Киушу.

Метеоролозите заявиха, че продължителният сезонен дъждовен фронт, съчетан с топли и влажни въздушни маси от тропическите бури „Мекхала“ и „Хигос“, е донесъл проливни дъждове в Западна Япония, създавайки риск от свлачища и наводнения.