Австралия отпуска допълнително на Украйна още 100 млн. евро военна помощ

Австралия ще отпусне на Украйна допълнителни 100 млн. долара за закупуване на изключително важно военно оборудване, включително средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси, съобщи Министерството на отбраната на страната, цитирано от АФП. Средствата ще бъдат отпуснати чрез механизма "Prioritised Ukraine Requirements List" (PURL), който се координира от НАТО. Австралия ще направи две допълнителни вноски по 50 млн. долара в рамките на следващите 12 месеца. Още: Зеленски се срещна с Радев: Ето какво са обсъждали

Австралия активно помага на Украйна

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"Това, което се случва в Украйна, има значение тук, в Индо-Тихоокеанския регион, затова за Австралия е толкова важно да продължи по този път и да подкрепя Украйна, докато тя не постигне мир по свои условия", заяви австралийският министър на отбраната Ричард Марлз.

Според данни на ведомството, като се има предвид новият пакет, общият обем на подкрепата за Украйна от страна на Австралия ще надхвърли 1,8 млрд. долара, включително над 1,6 млрд. долара военна помощ от началото на конфликта.

Австралия продължава също да участва в подготовката на украинските военни в рамките на операция "Kudu", като сега тренировките се провеждат в Полша под ръководството на Норвегия в рамките на многонационалната операция "Legio".

През януари Владимир Зеленски се оплака от проблеми със закупуването на американско въоръжение за ВСУ за сметка на средства от Европа по програмата PURL. Според него програмата се нуждаеше от попълване, а през януари за тази цел не беше направено достатъчно.

През февруари участниците в Контактната група по отбраната на Украйна одобриха нов пакет за подкрепа на Киев в размер на 3 млрд. долара. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте тогава заяви, че САЩ ежемесечно доставят на Украйна оръжие, заплатено от Европа и Канада, за близо $1 млрд. месечно. Анализатори посочиха, че за 2026 г. доставките на оръжие ще бъдат за $15 млрд.

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